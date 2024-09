“Incrível Auto Shopping” será inaugurado para com feirão de automóveis no dia 25

Empreendimento promete oferecer experiência única no Alto Tietê

Mogi das Cruzes contará, a partir do próximo dia 25 (quarta-feira), com o “Incrível Auto Shopping”, situado no estacionamento do Hipermercado D’avó (avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.000 – Socorro). O empreendimento, que promete oferecer uma experiência única na região do Alto Tietê, será inaugurado com um feirão de automóveis que acontece entre os dias 25 e 30 de setembro (segunda-feira), das 9 às 21 horas, com a participação de dez lojistas e mais de 500 veículos em estoque.

No primeiro dia de vendas, o estabelecimento promove um coquetel para amigos, clientes e autoridades a partir das 18 horas, sendo essa uma oportunidade de conhecer o novo ambiente, os empresários do meio e as ofertas apresentadas pelas marcas que integram o grupo de vendas. São elas: 3A Multimarcas, ED+ Veículos, Milhaticar Multimarcas, Mogi + Veículos, Mogi Motors, Paganni Multimarcas, RD Motors, Senna Autocars , Studio Car e Zaca Veículos. Além destas, o auto shopping possui parcerias com diversos projetos e empreendimentos para garantir uma experiência de primeiro nível aos visitantes.

Os apoiadores que marcarão presença na inauguração incluem os bancos Santander, Pan, C6 e Safra; e as empresas Jornal A Semana, Olho Vivo Vistorias, Expresso Despachante, Água Natureza, EMC Contabilidade, Flash Car, Fortaleza, JBeraldo Advocacia, Kaprinter, Lords, O Diário, Rádio Transcontinental, Sebrae, TV Circulação, Vanessa Bonini Estética, Emília Fuke Arquitetura, Nipps Padaria, Hotel Íbis Mogi e Sponta. Vale ressaltar ainda que a localização privilegiada garante fácil acesso dos clientes ao Hipermercado D’Avó, conferindo vantagens adicionais aos visitantes.

A gestora do empreendimento, Maria Paula C. Almeida, afirmou que o “Incrível Auto Shopping” é bem localizado e conta com diversos diferenciais, em especial na experiência oferecida ao visitante. “Temos a parceria de diversos lojistas renomados de Mogi e região, bem como taxas imbatíveis e ofertas especiais para quem quiser veículos de primeira qualidade, com procedência, em um espaço com muito conforto e segurança. Será um prazer receber a todos por aqui nesta semana de inauguração”, comentou.

Foto 1: Em experiência única, o “Incrível Auto Shopping” ficará no Hipermercado D’Avó

Foto2: Feirão acontecerá com a participação de dez lojistas e mais de 500 veículos