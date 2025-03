Importância de parcerias público-privada para funcionamento efetivo do Bando de Ração é destacada pela vereadora Fernanda Moreno

“É preciso união. Sociedade civil e poder público municipal. O Banco de Ração não é apenas um local de estoque e distribuição. É bem mais que isso: é uma ação conjunta. Sociedade civil, representada por empresas, comércio e instituições que vão fornecer, por meio de doações de alimentos e utensílios de animais para o Poder Público. Com isso, muitas famílias carentes, protetoras e ONGs vão conseguir manter seus animais”, afirma vereadora Fernanda Moreno (MDB), autora da Lei nº 7.699, que criou o Banco de Ração do município de Mogi das Cruzes.

A propositura que entrou em vigor em 23 de agosto de 2021 e foi regulamentada por meio do decreto municipal Nº 22.938, em julho de 2024, prevê a coleta, o acondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentício, assim como roupas, material de higiene, medicamentos para serem fornecidos a protetores independentes, organizações da sociedade civil ou tutores de animais reconhecidos como indivíduos de baixa renda e beneficiados em programas sociais. Para Fernanda, um dos grandes benefícios do programa é a parceria público privada. “É uma excelente saída para ajudarmos a sociedade nos cuidados com os animais, sem gerar despesas aos cofres públicos”, completa a parlamentar, que é autora também do projeto de totens ecológicos, que conta com Dispenser de saquinhos pela cidade.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, anunciou o início das atividades do Banco de Ração no começo desta semana. A administração Municipal recebeu a doação de 1 tonelada de ração feita pela Reciclatec – empresa que trabalha com logística reversa de madeira e atua nos ecopontos de Mogi das Cruzes.

Os alimentos e demais utensílios doados ao Banco de Ração serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade, ONGs, protetores e protetoras que estejam devidamente cadastrados no Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea). Para efetuar o cadastro, os interessados deverão ir pessoalmente ao Nubea (localizado na Estrada Santa Catarina, 2540) e apresentar documento. O atendimento para o pré-cadastro será realizado entre os dias 20 a 31 de março, das 9h às 16h. A partir do cadastro oficializado, as entidades poderão retirar a doação de ração, conforme os critérios estabelecidos.

Mais informações sobre o processo de cadastro e a doação de ração podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Bem-Estar Animal, pelo telefone 4792-8585 ou pelo whatsapp 94304-7596.

A propositura prevê a coleta, o acondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentício