IMOBTUR 2023 aborda Short-term rental, tecnologia e sênior living

Para encerrar 2023, a ADIT Brasil, uma das mais representativas associações do setor imobiliário no Brasil com quase 500 associados, traz para discussão as grandes transformações que o mercado da hospitalidade vem sofrendo em decorrência dos novos comportamentos de consumo. Esse debate vai ser mote principal do IMOBTUR, encontro que acontece na cidade de São Paulo, no próximo dia 29 de novembro, e promete revelar caminhos e dados impressionantes.

Além do short-term rental (aluguel de curta temporada), que está em franco crescimento no mundo e vem movimentando o setor da hospitalidade e promovendo reflexões profundas, um dos temas que prometem aquecer ainda mais o encontro será o estudo recente que leva ao protagonismo setor com grande potencial de se desenvolver no Brasil: senior living. O maior e mais completo estudo já realizado sobre o segmento será apresentado com exclusividade aos participantes.

Esse estudo foi desenvolvido pela Caio Calfat Real Estate em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Para Caio Calfat, que é presidente do Conselho da ADIT Brasil, o seminário reforça o seu caráter disruptivo ao levar para debate temas ainda inexplorados no Brasil, como o senior living. “Vamos mostrar números que não deixam dúvidas sobre a pluralidade imobiliária sob o viés da hospitalidade”, diz. Calfat também destaca que “o IMOBTUR chega para trazer à cena fatos, impactos e perspectivas que envolvem a inovação na hospitalidade brasileira. Um mercado em expansão que possibilita oportunidades aos players”.

O encontro vai movimentar, entre seus mais de 200 participantes, meios de hospedagem, plataformas e operadores de aluguel de temporada, OTA´s, startups de tecnologia e investidores em debates. Além, claro, de agências de viagem, intercambiadoras, incorporadores, desenvolvedores e arquitetos. O IMOBTUR será realizado na Amcham Bussines Center, localizado na zona sul da capital paulista.

Outras discussões

Contemplando a ampla variedade de profissionais e empresas do ramo de hospitalidade e turismo interessados em fomentar o crescimento do setor, outros macrotemas estratégicos serão discutidos no seminário, como perspectivas do multifamily no Brasil, mudanças e possíveis impactos da reforma tributária, inovação e tecnologia no segmento e visões da hospitalidade como negócio.

Com uma programação abrangente e palestrantes de alta expertise, os participantes terão a chance de se conectar com principais players do mercado, descobrir inovações tecnológicas, discutir últimas tendências e desenvolver parcerias que impulsionarão seus negócios para o próximo nível em 2024. Assim, o IMOBTUR se posiciona como grande oportunidade de adquirir conhecimento denso, estabelecer soluções e explorar as inúmeras possibilidades que o setor imobiliário-turístico oferece.

O evento já conta com seguintes apoiadores: Patrocinadores Globais: Audaar, Brain, OSPA, RCI, Wyndham Hotels & Resorts; Apoio Institucional: Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano – AELO, DOITY, International Real Estate Federation – FIABCI-Brasil, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IBRADIM, SECOVI-SP. Para se inscrever ou obter mais informações: https://adit.com.br/evento/imobtur/

Programação

09h00 | A hospitalidade como negócio: a visão dos investidores institucionais

09h50 | Multifamily | As perspectivas do residencial para renda no Brasil

09h50 | Parques como âncoras de empreendimentos de Hospitalidade

11h30 | Oportunidades e desafios dos operadores de Short-term Rental (Aluguel de Temporada)

12h20 | Panorama do Senior Living (Residencial para Idosos) no Brasil

12h20 | Cases de Renovação de Empreendimentos Hoteleiros – Investimento x Rentabilidade

14h30 | Reforma Tributária: o que muda e qual a nova incidência sobre a indústria da hospitalidade

15h20 | Hotelaria Boutique como produto e construção de experiências especiais

15h20 | O Novo Plano Diretor de São Paulo e a exclusão dos NRs (Não-Residenciais)

15h40 | Extraindo valor do Student Living (Residencial para Estudantes)

16h00 | Experiência de aventura e o negócio da hospedagem

16h20 | Techospitality: combinar tecnologia e serviços impulsionando a lucratividade na hospitalidade

17h30 | O Mercado da Hospitalidade na visão dos grandes