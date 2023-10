Ilustrador Roger Abdallah recebe Votos de Aplausos na Câmara

Em sessão ordinária nesta terça-feira, 10, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Requerimento n° 151/2023, que concede “Votos de Aplausos e Congratulações” ao ilustrador Rogério dos Santos, mais conhecido como Roger Abdallah. Suzanense, o artista plástico mora no bairro mogiano Jardim Oropó.

A ideia da homenagem é do vereador e presidente da Câmara, Marcos Furlan (Pode). “Ele é muito talentoso e faz uma atuação voluntária em associações. Eu fico muito feliz de ter a honra de homenagear uma pessoa que tanto contribui para a nossa sociedade. Roger mostra muita habilidade naquilo que se propõe a fazer, além de demonstrar uma generosidade imensa por meio de inúmeros trabalhos sociais. Não à toa, a população mogiana reconhece todo o seu esforço”, disse Furlan.

Abdallah esteve nesta tarde no Plenário Doutor Luiz Beraldo de Miranda, onde pôde acompanhar a aprovação da honraria.

Santos formou-se em Artes Visuais em 2005 e atuou como cartazista e letrista de supermercados do Alto Tietê nos anos 2000. Em 2016, o homenageado iniciou o trabalho de lettering, que consiste na arte de desenhar letras.

Já em 2021, Abdallah iniciou o projeto “Desenhando Letras”, para ensinar o ofício de cartazismo aos interessados. Assim, a turma aprendeu a produzir cartazes, faixas e banners. A partir do ano passado, a iniciativa foi absorvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o objetivo de qualificar moradores em situação de rua e vulnerabilidade social. Por meio do projeto, 250 pessoas receberam capacitação, das quais seis seguiram na área de Rogério Santos.

Roger Abdallah também se destacou pela participação na série “Só se for por amor”, exibida pela Netflix em setembro do ano passado. Neste ano, em julho, o artista realizou a exposição “A arte do lettering” no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. No mês passado, Abdallah recebeu convite da prefeitura de São Paulo para integrar o 2° Festival Mario de Andrade.

O artista é ainda o criador do CLC (Clube de Lettering e Caligrafia), por meio do qual ministra aulas gratuitamente sobre a arte de desenhar com letras. Além da performance artística, o suzanense é pastor da Igreja Evangélica Família Cristã, situada no Jardim Oropó.