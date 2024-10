I Fórum Municipal de Educação para a Infância de Mogi das Cruzes tem início na terça (29)

Na terça-feira (29), às 19 horas no Auditório do Cemforpe, acontecerá a abertura do I Fórum Municipal de Educação para a Infância, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação. O primeiro dia do evento, que seguirá até sexta-feira (01/11), contará com a palestra “O registro na constituição da Educação Infantil de Qualidade”, ministrada pelo professor doutor Cristiano Alcântara.

Com o tema “Por uma cidade inclusiva e multicultural”, o Fórum promoverá discussões sobre práticas pedagógicas inclusivas, diversidade e gestão democrática. “A Prefeitura tem feito um grande trabalho na Primeira Infância, envolvendo diversas secretarias. O fórum é um importante espaço de discussão e compartilhamento de experiências sobre como melhorar a qualidade de nossos serviços para as crianças da cidade”, disse a secretária de Educação, Marilu Beranger.



A programação terá palestras, salas temáticas e visitas monitoradas. As palestras irão abordar temas, como práticas escolares para crianças neurodivergentes, uma cidade mais amigável à Infância, gestão democrática, educação inclusiva e multicultural. As atividades têm como base três eixos temáticos principais: Práticas Pedagógicas subjacentes ao Currículo Municipal, Práticas Pedagógicas: Diversidade e Inclusão, e Gestão Pedagógica Democrática: Inclusão e Multiculturalismo.

“Estamos com tudo pronto para receber nossos educadores a partir da próxima terça-feira. Serão dias de reflexão sobre nossas práticas e a oportunidade de encontrar soluções para ofereceremos uma educação de qualidade, inclusiva e democrática para a Primeira Infãncia”, disse Andréa Carvalho, supervisora da rede municipal de Ensino e organizadora do Fórum.

O objetivo do fórum é proporcionar um espaço de troca de experiências, visando à melhoria das práticas pedagógicas e ao fortalecimento de uma gestão escolar mais inclusiva. As atividades serão no Bloco Didático e Auditório do Cemforpe, além da Escola de Governo. O evento marca o encerramento das atividades do mês da Educação, oferecendo um espaço colaborativo para a formação dos profissionais que atuam diretamente com crianças.

Inscrição para ouvintes

Os educadores que desejam participar do Fórum como ouvintes podem fazer a inscrição pelo link: https://bit.ly/forumeducacaomogi