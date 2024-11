I Encontro de Agronegócios do Alto Tietê acontecerá em Mogi das Cruzes

A iniciativa é realizada em parceria da Prefeitura com o Sebrae-SP, o Sindicato Rural, a CATI e a Aprojur

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, realizará o primeiro Encontro de Agronegócios do Alto Tietê no dia 10 de dezembro, às 8h30, na sede da Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Aprojur), em Jundiapeba. O evento, direcionado aos produtores rurais da região, é gratuito e a inscrição pode ser feita por meio do link: https://bit.ly/AgronegóciosAltoTiete.

A iniciativa é realizada em parceria com o Escritório Regional do Sebrae-SP no Alto Tietê, o Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Aprojur. A programação oferecerá palestras com especialistas, demonstrações de novas ferramentas e técnicas, oportunidades de networking entre agricultores e stands de fornecedores e parceiros do setor.

“O evento fomenta a economia local e destaca o potencial de produção da região. Além disso, proporciona uma oportunidade única de atualização sobre tecnologias, boas práticas e gestão, essenciais para aumentar a eficiência e produtividade das propriedades agrícolas, e possibilita criar redes de contato e parcerias estratégicas entre produtores, empresários e pesquisadores, fortalecendo o setor e possibilitando acesso a novas oportunidades de negócios”, destaca o secretário municipal Felipe Almeida.

O encontro abordará temas importantes, como agricultura regenerativa, cooperativismo, riscos e benefícios das estratégias agrícolas relacionadas à saúde e nota fiscal eletrônica, destinado a agricultores de todas as áreas produtivas. Além das apresentações, também será realizada uma exposição de soluções agrícolas por empresas do setor, impulsionando a capacitação e o desenvolvimento da agricultura regional.

A ação também conta com o apoio da Cooperativa dos Produtores Agrícolas Solidários do Alto Tietê (Coopasat), Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Cinturão Verde do Alto Tietê (Coopavat), Cooperativa dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Cooprojur), Cooperativa Agrícola de Quatinga e Região (Caq), Cooperativa dos Produtores Rurais do Alto Tietê (Cooproat) e Suzano.

O evento é gratuito e destinados aos produtores rurais da região