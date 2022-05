Heraldo Duarte participará de mostra sobre o bicentenário da Independência

O artista plástico radicado em Mogi das Cruzes Heraldo Duarte, especialista no estilo de pintura Naif, vai participar da exposição virtual da Sociedad Artística Magno Eventos Internacionales, até o dia 25 de junho, com a participação de 32 países associados. Para ver as obras, é necessário entrar no grupo privado do Facebook da Sociedad Artística Magno Eventos Internacionales.

E, em setembro, o artista plástico participará de uma mostra, no Rio de Janeiro, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil. A exposição é organizada pela Chamada Artística Intercultural para o Bicentenário da América, um museu itinerante que acolhe artistas de todo o mundo.

Para Heraldo, participar destas duas mostras é uma realização na sua carreira. “É uma grande responsabilidade, com peso grande no nosso currículo artístico. Além disso, é uma satisfação estar junto de vários profissionais consagrados, isso não tem preço”.