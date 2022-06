Heiwa tem opções de presente para os casais

Com a proximidade do Dia dos Namorados, que tal aquele presente especial para a cara-metade? Na Heiwa Semijoias, há uma variedade grande de peças capazes de surpreender todos os gostos neste 12 de junho.

A loja, comandada por Angelica Takahashi, é uma marca própria que aposta na qualidade dos seus produtos. “Trabalhamos com colares, brincos, anéis e pulseiras, com garantia de um ano do banho de ouro e das zircônias, tudo com alto padrão”, explica Angelica. E, recentemente, a loja lançou a coleção masculina, com peças atemporais e que complementam o visual dos homens, como pulseiras e escapulários de couro com aço inox com o mesmo alto padrão da coleção feminina. “As peças masculinas são em couro legítimo, o que traz mais elegância e durabilidade”, complementa.

Angelica destaca ainda a qualidade das semijoias, comparadas a uma bijuteria convencional. “Na fabricação das nossas peças, é utilizada matéria-prima de alto padrão, oferecendo assim um ótimo custo-benefício. Com os cuidados certos, nossas semijoias duram anos”.

A loja, que fica junto à Optica Classic, na rua Braz Cubas, no centro de Mogi, mantém mostruários à disposição dos clientes e oferece um atendimento personalizado. O atendimento é das 9h30 às 18h de segunda a sexta e, aos sábados, até às 13h. A Heiwa também tem atendimento online pelo WhatsApp (11) 99946-9400 e em Mogi das Cruzes a entrega é gratuita. “Também podemos montar uma maleta e levar as peças até o cliente para ele conhecer nossa variedade”, acrescenta.

Heiwa Semijoias

Rua Braz Cubas, 246 – Centro

Tel: (11) 99946-9400

Instagram: @heiwasemijoias