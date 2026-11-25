Pesquisa aponta que 66% dos consumidores pretendem antecipar as compras de Natal durante a Black Friday, período que também deve impulsionar o movimento nos shoppings

Considerada uma das principais datas do calendário do varejo, a Black Friday deve movimentar R$11,5 bilhões em 2026 e contribuir para o aumento do fluxo de consumidores nos shopping centers. Para o período, a HBR Realty projeta crescimento de até 6,5% nas vendas e de até 4,5% no fluxo de visitantes de seus empreendimentos.

Além das compras, os shopping centers são espaços de convivência, gastronomia e entretenimento. Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em parceria com a consultoria Talk, aponta que o tempo médio de permanência dos consumidores chegou a 3 horas e 20 minutos por visita em 2026. A composição do mix comercial acompanha essa diversidade. Entre 2021 e 2025, a participação das operações de alimentação nos shopping centers passou de 17,3% para 19,1%. Já conveniência e serviços avançaram de 10,4% para 11%, enquanto lazer passou de 1,5% para 2,5%, segundo levantamento da Fecomércio.

Nos empreendimentos da HBR Realty, essa diversidade se traduz em opções para diferentes interesses e ocasiões de compra. Em Mogi das Cruzes (SP), o Mogi Shopping conta com marcas como NBA Store e C&A, além de restaurantes como Outback Steakhouse e atrações como Game Station, e o Patteo Urupema conta com uma loja âncora da Renner que ocupa um pavimento inteiro, além de Daiso, o restaurante Ça-Va Petit e o cinema da rede Cinemark. Já em Suzano (SP), no Suzano Shopping há marcas como Renner, além de Outback Steakhouse e Bomboliche. Em Olinda (PE), o Shopping Patteo Olinda oferece lojas como Ri Happy e Kalunga, além de opções gastronômicas e de lazer, como Paço Real e Cinépolis.

“Esperamos que a Black Friday seja um período de maior movimento, com reflexos positivos tanto no fluxo de visitantes quanto nas vendas. A diversidade do mix comercial permite atender a diferentes interesses e amplia as oportunidades de consumo durante a visita. Nosso objetivo é que essa movimentação também se traduza em resultados para os lojistas e para os empreendimentos”, afirma Alexandre Bicudo, diretor de operações da HBR Realty.