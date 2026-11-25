Grupo mantém uma agenda gratuita e aberta ao público em Mogi das Cruzes

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realiza, na quinta-feira (26), uma Sessão Solene para entrega da Medalha de “Mérito Cultural Wanda Coelho Barbieri” ao Coletivo Di’ Versos. A honraria, prevista no Decreto Legislativo nº 184/2023, é de autoria dos vereadores Edson Santos e Marcos Furlan — com apoio de Mauro Yokoyama — e ocorrerá no Auditório Vereador Tufi Elias Andery, no Centro Cívico. Na cerimônia, o grupo será representado pela escritora Sheila Kuno.

Com duas décadas de atuação, o Coletivo Di’ Versos nasceu como remanescente do projeto Entremeio Literário e dedica-se a difundir a literatura no Alto Tietê. Entre suas fundadoras está a aposentada Maria Fernandez Iglesias, 74 anos, autora dos livros “Adiós mi España querida” (sobre a imigração de sua família da Galícia para o Brasil nos anos 1950) e “Caixa de Sapatos – guardiã de sentimentos”, além de participar de 25 antologias.

Atualmente, o grupo mantém uma agenda gratuita e aberta ao público em Mogi das Cruzes. No Casarão do Carmo, promove mensalmente o Sarau Di’ Versos (às segundas e terças-feiras, às 19h), o Festival Literário de Inverno (junho) e o Festival de Natal (dezembro). A programação inclui ainda o “Poetas em Pauta”, focado na memória literária mogiana, e o projeto “En’Canto e Poesia”, que une música e literatura em espetáculos temáticos já apresentados no Sesc, Sesi, Theatro Vasques e Centro Cultural.

Em novembro, o coletivo realiza também o SLAM (Salão Literário e Artístico Mogiano) no Shopping Urupema. O evento reúne mais de 30 escritores da região e da Capital para rodas de conversa, contação de histórias, exposição de livros e concurso de poesia falada.

Serviço:

Entrega da Medalha “Wanda Coelho Barbieri”

Data: 26/11 (quinta-feira), às 19h

Local: Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381 – Centro Cívico)