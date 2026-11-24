Agenda preparada pelo Grupo Marbor terá Papai Noel, shows de neve e atrações culturais

Administrado pelo Grupo Marbor, a Vila Helio dará início à temporada de Natal no dia 26 de novembro, com o acender das luzes e uma programação encantadora que traz a magia do Natal para o Centro de Mogi das Cruzes. A partir das 19h, o público poderá acompanhar o espetáculo musical “Era Uma Vez…Um Natal Encantado”, realizado pelo Instituto Criarte via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes, além de coreografias natalinas com alunos do Centro de Artes Luciana Campos.

A inauguração abre uma programação especial preparada pelo Grupo Marbor, que seguirá até 19 de dezembro, reunindo Papai Noel, shows de neve, apresentações musicais e atividades culturais para toda a família (confira a agenda abaixo).

A decoração natalina, assinada pela Wenc’z Produções, e as experiências preparadas para o período contam com investimentos próprios do Grupo Marbor. A programação cultural também reúne atrações viabilizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e participações de instituições e artistas da cidade, ampliando a diversidade de atrações oferecidas ao público.

Mais do que um espaço para eventos, a Vila Helio reúne um ecossistema de negócios, serviços, gastronomia, turismo, hotelaria e cultura que, durante o Natal, também faz parte da experiência dos visitantes, que podem aproveitar as atrações e conhecer os estabelecimentos. O local conta ainda com estacionamento terceirizado, monitoramento 24 horas e serviços permanentes de conservação e manutenção, proporcionando mais segurança, conforto e comodidade ao público.

Abertura do Natal

A abertura da programação foi preparada para envolver o público na beleza e no encanto do Natal, com uma noite em que música, dança e iluminação darão vida à atmosfera natalina da Vila Helio. Das 19h às 22h, o espaço receberá uma sequência de apresentações que começa com o acender das luzes, às 19h, marcando o início das celebrações.

Na sequência, o projeto Vila Helio Cultural apresenta o musical “Era Uma Vez…Um Natal Encantado”, realizado pelo Instituto Criarte via LIC, que levará ao público a magia das histórias que fazem parte do imaginário natalino, com apresentações em dois momentos, das 19h20 às 20h e das 21h às 21h40. Entre eles, as coreografias do Centro de Artes Luciana Campos acrescentarão a beleza e a expressividade da dança à celebração.

Antes mesmo do acender das luzes, o público poderá aproveitar o Bazar & Brechó DesapegAção, das 16h às 19h, no imóvel nº 26 da Vila Helio. A iniciativa, que integra o Projeto Geração do Grupo Marbor, já conquistou espaço entre as atividades realizadas ao longo do ano, incentivando a economia circular por meio da reutilização de peças e do consumo consciente.

Papai Noel e shows de neve

A programação continua no dia 27 de novembro, com a apresentação do Coral do Colégio Brasilis. Já em 4 de dezembro, a chegada do Papai Noel e das Noeletes marcará o início de uma série de encontros com o público infantil, acompanhados por shows de neve e apresentação do Coral do Colégio Gênesis.

O Papai Noel voltará à Vila Helio nos dias 5, 11, 12, 18 e 19 de dezembro, sempre com atividades das 18h às 21h. O público também poderá acompanhar os shows de neve e se divertir com o Tio Piruquinha.

A música terá presença constante na programação, com apresentações do Quinteto de Metais nos dias 5, 12 e 19 de dezembro, realizado pela Sinfônica Mogi com patrocínio do Grupo Marbor por meio da LIC, e do Coral Luciana Massaro no dia 11. Já no dia 18, o Centro de Artes Luciana Campos retorna à Vila Helio com uma apresentação de artes circenses.

Além dos espetáculos, a agenda inclui atividades de economia criativa e encontros que movimentam a cidade. Mais uma edição do Bazar & Brechó DesapegAção acontecerá no dia 28 de novembro, enquanto a Feira de Economia Criativa do Instituto Léa Campos estará presente nos dias 11 e 12 de dezembro. O Giro Natalino do Projeto Pedalar e o Rolê de Natal da Família Aircooled também terão a Vila Helio como parada, nos dias 16 e 17 de dezembro, respectivamente.

Confira a programação de Natal da Vila Helio

26 de novembro (quinta-feira) — Abertura do Natal

19h – Acender das Luzes

Das 19h20 às 21h40h — Musical “Era Uma Vez…Um Natal Encantado” (realizado pelo Instituto Criarte com patrocínio do Grupo Marbor por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes) e coreografias do Centro de Artes Luciana Campos.

Das 16h às 19h — Bazar & Brechó DesapegAção. Local: imóvel 26 da Vila Helio.

27 de novembro (sexta-feira)

Das 19h às 20h — Apresentação do Coral Colégio Brasilis

28 de novembro (sábado)

Das 15h às 19h — Bazar & Brechó DesapegAção. Local: imóvel 26 da Vila Helio.

4 de dezembro (sexta-feira)

Das 18h às 20h — Chegada do Papai Noel, Noeletes e shows de neve

Das 20h às 21h — Apresentação do Coral Colégio Gênesis, com a cantata “Jesus é a Luz do Mundo”.

5 de dezembro (sábado)

Das 18h às 21h — Papai Noel, Noeletes, shows de neve e apresentação do Quinteto de Metais (realizado pela Sinfônica Mogi com patrocínio do Grupo Marbor por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes) .

11 de dezembro (sexta-feira)

Das 18h às 21h — Papai Noel, Noeletes, shows de neve, apresentação do Coral Luciana Massaro e Feira de Economia Criativa do Instituto Léa Campos.

12 de dezembro (sábado)

Das 18h às 21h — Papai Noel, Noeletes, shows de neve, apresentação do Quinteto de Metais (realizado pela Sinfônica Mogi com patrocínio do Grupo Marbor por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes) e Feira de Economia Criativa do Instituto Léa Campos.

16 de dezembro (quarta-feira)

A partir das 20h — Giro Natalino do Projeto Pedalar, com parada na Vila Helio.

17 de dezembro (quinta-feira)

A partir das 20h — Rolê de Natal da Família Aircooled, com parada final na Vila Helio.

18 de dezembro (sexta-feira)

Das 18h às 21h — Papai Noel, Noeletes, shows de neve e apresentação de artes circenses do Centro de Artes Luciana Campos.

19 de dezembro (sábado)

Das 18h às 21h — Papai Noel, Noeletes, shows de neve e apresentação do Quinteto de Metais (realizado pela Sinfônica Mogi com patrocínio do Grupo Marbor por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes).

A programação está sujeita a alterações. Para acompanhar as datas, os horários e as atualizações das atrações, siga @vilahelio nas redes sociais.