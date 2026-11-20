Os estudantes do Colégio Saint Thomas’ conquistaram resultados expressivos na edição 2026 do The Big Challenge, competição internacional de língua inglesa. Nas duas séries participantes, as médias da instituição superaram os índices estaduais e nacionais divulgados pela organização do evento.

No 4º ano (Year 5), os alunos atingiram a média de 262 pontos, ficando à frente das marcas de São Paulo (232,1) e do Brasil (237,2). Já no 5º ano (Year 6), a escola alcançou 259,4 pontos, superando novamente a média estadual (228,9) e a nacional (231,7).

O desempenho garantiu à instituição um total de 17 medalhas — sendo cinco de ouro, nove de prata e três de bronze —, além de 14 certificados de honra ao mérito e cinco reconhecimentos por participação e desempenho de destaque.

Para alcançar os resultados, os estudantes passaram por uma preparação conduzida pelos próprios professores de inglês da escola, com a aplicação de simulados para familiarizá-los com o formato do exame. As provas oficiais ocorreram presencialmente no colégio, avaliando habilidades de compreensão auditiva (listening), produção escrita (writing) e gramática (grammar), com correção realizada de forma independente pelos organizadores internacionais.

A cerimônia oficial de entrega das medalhas e dos certificados aos alunos premiados será realizada no Saint Thomas’, no dia 7 de dezembro (segunda-feira), às 11h.

Carlos Eduardo – Ouro

Lucas – Ouro

Enrico – Ouro

Cristiane – Ouro

Julia – Prata

Cassio Sponda – Prata

Olivia – Prata

Giulia – Prata