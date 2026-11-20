Instituição já deu início ao período de matrículas e rematrículas, oferecendo condições especiais para estudantes

Saint Thomas’: atendimento personalizado e condições especiais para os alunos

Com a proximidade do próximo ano letivo, as famílias de Mogi das Cruzes já podem escolher o ambiente adequado para a formação dos filhos, uma decisão que exige atenção à proposta pedagógica, à infraestrutura e aos valores transmitidos no cotidiano. Para atender a essa demanda, o Colégio Saint Thomas’ deu início ao período de matrículas e rematrículas, oferecendo atendimento personalizado e condições especiais para novos ingressantes e alunos da casa.

Presente no município desde 2015, o Colégio Saint Thomas’ atende da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 1, sob a liderança da diretora pedagógica Lívia Bolina. A instituição destaca-se por sua proposta pedagógica bilíngue de inspiração britânica, que integra o inglês à rotina escolar desde os primeiros anos de vida.

O currículo engloba ainda aulas de francês, musicalização e robótica, com a inclusão de uma oficina de jogos educativos prevista para 2027. Na área extracurricular, a escola oferece modalidades como jiu-jitsu, taekwondo, artes circenses, futebol, vôlei e ateliê criativo. O calendário é enriquecido por celebrações tradicionais brasileiras e datas da cultura britânica, a exemplo do Saint George’s Day, do Remembrance Day e da Queen Elizabeth Week.

As matrículas estão abertas com condições especiais para turmas como o Year 2, enquanto as rematrículas ocorrem de forma prática pelo aplicativo da instituição. Para os pequenos da Educação Infantil, a adaptação é realizada em janeiro de maneira gradual e acolhedora.

SERVIÇO

Colégio Saint Thomas’

Educação Infantil (Unidade 1): Rua José Henrique Lagden, 92 – Jardim Armênia

Ensino Fundamental (Unidade 2): Avenida Santa Rita, 250 – Jardim Armênia

Contato e Agendamento de Visitas: (11) 91215-2546 (Telefone e WhatsApp)

Instagram: @sthomaseducation.mogidascruzes