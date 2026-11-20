Determinado e movido por desafios, o suzanense Rafael de Souza Lazzaro, 39, é fundador e CEO da Phoenix Publicidade. Comemorando 17 anos da empresa e somando mais de 20 prêmios na carreira — incluindo os recentes troféus em Sorocaba, final no Prêmio Recall e oito indicações em Campinas —, também é apresentador na Rádio Metropolitana, vice-presidente da APP Alto Tietê e conselheiro da ONG AAMAE (Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança). Carrega a energia da infância peralta na Vila Amorim, onde picotou cortinas após ver o comercial da tesourinha do Mickey. Afirma que a Publicidade o escolheu, por meio de uma bolsa do Prouni na UMC, em 2008. Depois, especializou-se em Marketing Político pela Metodista, Gestão Estratégica pela UMC, Gestão em Marketing pela PUC, e Publicidade e Branding, quando teve a oportunidade de estar com Washington Olivetto. Seu dom em Comunicação veio de maneira espontânea e firmou alicerce na agência mais premiada do Alto Tietê.

Sua trajetória começou ainda criança, ajudando o pai na feira e, aos 13, conquistou sua primeira colocação, como eletricista de manutenção na Brasmanco, após um curso no Senai. Aos 14, com a separação dos pais, viu a família recomeçar do zero. Ao lado da mãe, vendia trufas nas ruas e na faculdade. “Lá, ganhei o apelido de ‘truficante’”, brinca. Liderou o marketing em escolas de computação e, aos 23, abriu a Phoenix Publicidade. Rafael mora no centro de Suzano e é casado há 5 anos com a biomédica Juliana, que conheceu em uma festa à fantasia. Revela que, juntos, superaram um grave acidente em que ele sofreu edema cerebral e perda temporária de memória. Sem filhos, mas com o grande projeto de ser pai, adora viajar, reunir amigos, assistir à série Supernatural e cozinhar, tendo o espaguete à Carbonara como especialidade. Pisciano, teimoso, orgulhoso e conservador nas decisões, joga futebol como centroavante às segundas e treina na academia. Seu estilo é casual fashion, não dispensa óculos escuros e, em casa, prefere bermuda e chinelo. Usa perfume Givenchy, gosta da cor vermelha pela paixão e vibração e indica a leitura de Segredos do Lobo, de Jordan Belfort. Encantado por Roma, Ilhabela e Salvador, sonha em conhecer o mundo e construir uma casa térrea do jeito que a esposa deseja. Católico, é devoto de Nossa Senhora Aparecida: “Este ano, fiz a caminhada de peregrinação”, conta. Porém, de vez em quando, gosta de se energizar no centro espírita. Filho de Henrique Basílio Lazzaro, 63, e de Rosely de Souza Lazzaro, 70, que venceu um câncer, conta que herdou do pai o amor pelo trabalho e da mãe a garra para recomeçar. A vida o ensinou que não importa o tempo que dure o processo, mas devemos chegar onde desejamos sem criar atalhos. Sua frase: “Sucesso é transformar a vida das pessoas. Ajudar é ser ponte. Então, seja a ponte!”