…que a cafeteria Casa Affetto, situada na Praça Norival Tavares, está agora sob o comando das amigas Denise Nohara, Nair Kamiyama e Celu Campolino. Este cantinho acolhedor, para tomar um café e celebrar, abre de segunda a sexta, das 8h às 18h. Sucesso!

…que as agências CVC Braz Cubas e do Centro estão com promoções imperdíveis para você e sua família conhecerem o Brasil, com os melhores pacotes de viagem para o Réveillon e férias de janeiro. Confira que ainda dá tempo!

…que, na noite do dia 3 de dezembro, o casal Marcelo Licínio Tombi e Guerald Curtis Floeter oferecem coquetel na inauguração da Nobelle Odontologia de Precisão. A clínica fica na Av. Braz de Pina, 180.

…que a Casa da Amizade convida para dois eventos na sede do Rotary Club: no dia 29, das 12h às 15h, será o “Almoço Mineiro e Bingo”, com convites a R$ 60. E, do dia 30 a 1º de dezembro, será a vez do esperado “Bazar de Natal”. Estarei lá!