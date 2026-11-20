De 4 de dezembro a 3 de janeiro cidade terá pontos decorados, Feira Noturna Gastronômica, Feira Trama Cor & Arte e o Caminho Iluminado

Evento contará com Feira Gastronômica e food trucks, Feira Trama Cor & Arte e o Caminho Iluminado

A Estância Turística de Guararema realiza, de 4 de dezembro a 3 de janeiro de 2027, o Natal Encantado 2026, com pontos decorados, Feira Noturna Gastronômica e food trucks, parceiros do Fundo Social de Solidariedade, Feira Trama Cor & Arte e o inédito Caminho Iluminado, que reúne estabelecimentos do comércio local, com coleção de carimbos virtuais.

A decoração natalina estará distribuída por seis pontos da cidade: Recanto do Américo (Pau D’Alho), Praça 9 de Julho, Pátio Zé da Bala, Travessia Dona Victória, Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello” e Museu Ferroviário Estação Guararema.

A gastronomia será um dos atrativos no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, que recebe a tradicional Feira Noturna. Às sextas-feiras, as atividades começam a partir das 18 horas; aos sábados e domingos, a partir das 12 horas.

Já a Feira Trama Cor & Arte será realizada no Museu Ferroviário Estação Guararema, aos sábados e domingos, das 9 às 18 horas, com trabalhos de artesãos que participaram de oficinas e atividades na Escola Profissionalizante “Prefeito Sebastião Alvino de Souza”.

O comércio local também participa por meio do Caminho Iluminado, iniciativa desenvolvida em conjunto pela Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação e Diretoria de Comunicação, com o apoio do Conselho Municipal do Comércio e Serviços (CMCS) e da Associação Comercial de Guararema (ACE).

O objetivo da ação, que aposta em um sistema digital, é convidar moradores e visitantes a conhecerem estabelecimentos de Guararema. Os participantes terão decoração temática e poderão apresentar novidades, produtos, pratos e bebidas especiais.

Na plataforma do Caminho Iluminado, os visitantes poderão se cadastrar e acumular carimbos virtuais conforme a categoria dos estabelecimentos visitados. Ao reunir cinco carimbos, o usuário recebe um voucher de 5% de desconto. Com dez carimbos, recebe um voucher de 10%. Ambos podem ser utilizados uma única vez em qualquer estabelecimento que já tenha sido visitado. Cada CPF participante tem direito a um voucher de cada percentual, e os descontos não são cumulativos.

“O Natal em Guararema é uma tradição, mas é preciso que esta época do ano seja atrativa aos turistas, aos moradores e aos comerciantes. Por isso, em 2026 apostamos em um formato em que famílias possam aproveitar com tranquilidade e conforto, e que seja interessante a todos os públicos”, afirma o prefeito de Guararema, José Freire de Almeida, o Zé.

Novas informações sobre o Natal Encantado – Guararema 2026 serão divulgadas nos próximos dias em https://guararema.sp.gov.br e nas páginas oficiais da Prefeitura de Guararema no Instagram @prefeituradeguararema e @visiteguararemaoficial.