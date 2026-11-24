Sessão de cinema adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias acontece nesta quarta-feira (25), às 14h10

O Patteo Urupema Shopping recebe, nesta quarta-feira (25), às 14h10, mais uma edição da Sessão Azul, no Cinemark (Piso 6). Desta vez, o público poderá acompanhar “O Gatola da Cartola” em uma exibição adaptada para proporcionar mais conforto e tranquilidade a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Na história, o felino mais atrapalhado e irreverente da literatura recebe a missão de ajudar os irmãos Gabby e Sebastian, que enfrentam dificuldades para se adaptar à nova cidade onde acabaram de chegar. A partir daí, começam as confusões, as travessuras e uma aventura cheia de imaginação.

Durante a Sessão Azul, a experiência tradicional do cinema passa por algumas adaptações: as luzes permanecem parcialmente acesas, o volume do som é reduzido e o público tem liberdade para entrar, sair ou circular pela sala sempre que necessário.

Essas mudanças ajudam a criar um ambiente mais confortável para pessoas com TEA que apresentam sensibilidade a estímulos como som e escuridão e permitem que cada pessoa acompanhe o filme de acordo com seu próprio ritmo, em um ambiente em que a diversão na telona pode acontecer com mais liberdade e acolhimento.

Serviço

Sessão Azul – “O Gatola da Cartola”

Data: 25 de novembro

Horário: 14h10

Local: Cinemark – Piso 6 do Patteo Urupema Shopping

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