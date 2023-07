Haha House e Fundo Social realizam show com Diego Besou, na próxima quinta

Nesta quinta-feira (06/07), o comediante Diego Besou fará o show solidário “Tô de Plantão 2” no Cemforpe, a partir das 21h. Este é um dos eventos em parceria entre o Fundo Social e o HaHa House. Nessas apresentações, é necessário fazer doações em troca do ingresso. Assim, os interessados devem levar e doar alimentos não perecíveis.

Tudo o que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Mogi das Cruzes e chegará às famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade, com intermédio das instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. O Fundo Social tem mais de 400 entidades cadastradas e, ao longo de todo o ano, distribui para elas todas as doações que recebe.

A entrada inteira requer a doação de 1kg de alimento. Para a meia entrada e para os profissionais de saúde, é necessário doar 2kg de alimentos.

Sobre o Show

O “Tô de Plantão 2” é o novo show do humorista Diego Besou, que atuou como enfermeiro por 11 anos e pediu as contas no hospital onde trabalhava para protagonizar a peça “Tô de Plantão”, que estreou em novembro de 2021. O show representa um olhar para o mundo da saúde. Com sua experiência de mais de uma década dentro de hospitais, o ator traz à vida diferentes personagens em situações hilárias.

O humor é utilizado de forma inteligente por Diego, que mostra o lado humano e divertido das profissões da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área.