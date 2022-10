Guarda prende dois homens em flagrante por maus tratos a animais no Jardim Universo

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, prendeu dois homens em flagrante nesta terça-feira (4) por suspeita de maus tratos a animais. A ocorrência foi no Jardim Universo e um dos suspeitos também é procurado pela Justiça.

Uma denúncia anônima foi recebida pela Ciemp, a Central Integrada de Emergências Públicas, informando que quatro animais sofriam maus tratos em uma residência. A guarnição acionou um médico veterinário do Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea) e seguiu até o local. Lá chegando, os guardas foram recebidos por um morador, um homem de 31 anos, e constataram a existência de quatro cães abrigados com possíveis sinais de maus tratos. Além de não terem alimento à disposição, apenas três deles estavam com água, presos por correntes de menos de um metro e num ambiente insalubre. O quarto animal, da raça pitbull, estava em um corredor, sem abrigo. Todos apresentavam magreza intensa.

A situação precária foi constatada pelo médico veterinário do Nubea, que elaborou um relatório técnico atestando as condições dos cães e do ambiente.

Durante a fiscalização, o morador alegou que apenas um dos animais era seu e que os outros três pertenciam a seu irmão, de 27 anos. Este outro morador chegou ao local pouco depois e admitiu ser proprietário dos três cães.

Assim, diante dos fatos, a Guarda Municipal deu voz de prisão aos dois suspeitos, que foram conduzidos à Delegacia do Meio Ambiente, a DICMA de Mogi das Cruzes. A autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência e constatou que o irmão mais novo era procurado pela Justiça. Ambos foram indiciados pelo crime ambiental de maus tratos a animais (art. 32). Os dois suspeitos foram recolhidos à cadeia pública de Mogi das Cruzes e estão à disposição da Justiça.

Os quatro animais que estavam na residência foram recolhidos pela equipe do Núcleo de Bem Estar Animal da Prefeitura de Mogi das Cruzes.