Guarda Municipal intensifica ações no Largo 1º de Setembro e Parque Olímpico

No fim de semana, a Guarda Municipal de Mogi das Cruzes intensificou as rondas na Praça Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira/ Largo Primeiro de Setembro (na sexta-feira, 12/08), e no Parque Olímpico (sábado, 13). O objetivo foi promover uma atuação preventiva de segurança em locais de grande movimento. A Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança pública da cidade e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em conjunto com a Polícia Militar.

O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A corporação também trabalha na segurança de prédios municipais, em apoio a outros setores da Prefeitura, em ocorrências de trânsito e ações de fiscalização. A população pode entrar em contato para denúncias e casos de urgências e emergências pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.