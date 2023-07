Guarda Municipal e Defesa Civil apreendem balão na Vila Cléo

A Guarda Municipal e a Defesa Civil de Mogi das Cruzes apreenderam, neste domingo (23/07), um balão na rua Capitão Joaquim de Melo Freire, na Vila Cléo.

A estrutura apreendida será apresentada nesta segunda-feira (24/07) junto à Delegacia do Meio Ambiente (DICMA), da Polícia Civil, para registro de boletim de ocorrência e as investigações.

O caso trouxe transtornos e riscos para os moradores do bairro, já que o objeto caiu sobre a rede elétrica. A concessionária EDP foi acionada para que o balão fosse retirado da rede elétrica. Com isso, os moradores ficaram sem energia durante parte do domingo.

“Soltar balões é um crime ambiental e é uma prática que traz riscos para a população e para o meio ambiente, uma vez que pode causar incêndios e também trazer problemas para o tráfego aéreo.

A Guarda Municipal atua no combate a esta prática, juntamente com a Polícia Militar Ambiental e a Delegacia do Meio Ambiente. Mas é fundamental que as pessoas tenham a consciência dos riscos que a prática representa e denunciem”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha. O secretário lembrou ainda que a Guarda Municipal conta com a Patrulha Ambiental, que trabalha na prevenção e combate à degradação do meio ambiente.

O grupo, inclusive, possui treinamento especialmente voltado para atuar em ocorrências com balões.No início de junho, a corporação já havia apreendido um balão no Parque São Martinho. Durante a ocorrência, um suspeito foi detido.

As denúncias sobre ocorrências envolvendo balões podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Municipal. Os dois números funcionam 24 horas por dia.