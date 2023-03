Guarda Municipal de Mogi passa a contar com 28 novos agentes

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes realizou na noite desta sexta-feira (17/03) a solenidade de apresentação de 28 novos guardas municipais que passam a atuar nas ruas do município. O evento ocorreu no auditório do Cemforpe e reuniu autoridades, membros da corporação e familiares dos novos servidores.

“Queremos fortalecer o efetivo da Guarda Municipal e intensificar as ações de combate à criminalidade, em apoio às Polícias Militar e Civil. A ampliação do efetivo faz parte deste trabalho, junto com investimentos em estrutura e em tecnologia”, afirmou o prefeito Caio Cunha.

Os guardas municipais foram contratados pela Prefeitura no ano passado. Nos últimos meses, eles passaram por treinamentos com atividades práticas, preparação teórica e psicológica. As atividades foram ministradas pelo próprio corpo da Guarda Municipal e ocorreram no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. Já as aulas de tiro foram desenvolvidas na Academia da Polícia Civil.

Durante a cerimônia, os novos guardas municipais que tiveram melhor aproveitamento durante o período de treinamento receberam homenagens. Jefferson Pimenta Vitório foi o primeiro colocado, enquanto Rogério Alves de Souza foi o segundo e Bruno Hiroshi Takeuchi e Henrique Kooji Houti ficaram empatados em terceiro lugar.

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes faz parte do sistema de segurança pública do município. O trabalho da Guarda Municipal também compreende o monitoramento com câmeras da Ciemp, além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A Prefeitura também vem investindo em ações de tecnologia para melhoria da segurança na cidade Entre os destaques deste trabalho está a instalação de totens de segurança, junto a escolas e em locais definidos por meio de levantamentos e estatísticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Segurança, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil.

Os equipamentos permitem o monitoramento em tempo real dos locais, ao mesmo tempo em que facilitam o contato da população com a Guarda Municipal. Eles possuem uma câmera de monitoramento, com alcance de 360º, cinco câmeras unidirecionais e capacidade para identificar detalhes precisos das áreas próximas, além de um interfone conectado diretamente com a Ciemp, em que os moradores poderão fazer contato em caso de urgências e emergências.

A população também pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, um serviço que funciona 24 horas por dia.