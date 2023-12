Guarda Municipal de Mogi apreende arma, motocicleta e detém suspeitos

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu uma arma e uma motocicleta com a numeração do chassi adulterada em duas ocorrências neste sábado (16/12), em Sabaúna e no Mogi Moderno. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e ficaram à disposição da Justiça.

Na primeira ocorrência, no distrito de Sabaúna, um homem se envolveu em uma briga em um bar e ameaçou frequentadores dizendo que estava armado. Um guarda municipal que estava de folga no local fez a detenção do homem, que não soube explicar a procedência da arma e nem possuía a documentação exigida por lei.

O guarda municipal pediu apoio de uma equipe para conduzir o suspeito até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. A arma foi apreendida.

Já no Mogi Moderno, a Guarda Municipal abordou uma motocicleta com dois indivíduos que trafegava pela avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o trecho inicial da rodovia Mogi-Bertioga, com os faróis apagados. Ao fazer a consulta junto ao Centro de Operações Integradas (COI), foi verificado que a placa não condizia com o veículo abordado.

Os guardas municipais, então, fizeram a análise da motocicleta e verificaram que o chassi e o motor estavam com numeração suprimida. Além disso, o condutor não apresentou o documento do veículo. Assim, os dois suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi feito o boletim de ocorrência e eles permaneceram à disposição da Justiça.