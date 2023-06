Guarda Municipal apreende balão no Parque São Martinho e suspeito é detido

A chegada do período de festas juninas traz uma preocupação a mais para as pessoas, a existência de balões nos céus. A prática traz risco de incêndios tanto na área urbana quanto na zona rural e locais de proteção ambiental. No último final de semana, a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu um balão no Parque São Martinho e um suspeito foi detido.

Soltar balões é crime ambiental e, juntamente com o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental e as investigações da Delegacia do Meio Ambiente (DICMA), da Polícia Civil, a Guarda Municipal atua no combate à prática em Mogi das Cruzes. Os balões trazem risco de incêndios, além de poder trazer problemas para o tráfego aéreo e para a fauna.

“A Patrulha Ambiental trabalha na prevenção e combate à degradação do meio ambiente. O grupo, inclusive, possui treinamento especializado para atuar em ocorrências com balões, o que traz mais segurança à população. Mas é fundamental que as pessoas tenham a consciência dos riscos que a prática representa e denunciem”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

Neste ano, já foram registradas duas ocorrências de apreensão de balões pela Guarda Municipal. No ano passado, foram quatro ocorrências registradas pela corporação deste tipo de crime.

Além da atuação da Patrulha Ambiental, a Guarda Municipal conta com outros grupamentos que também podem atuar, em casos de necessidade. É o caso da Patrulha Rural, que faz o trabalho em locais mais afastados das regiões urbanas de Mogi das Cruzes.

As denúncias sobre ocorrências envolvendo balões podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar, ou 153, da Guarda Municipal. Os dois números funcionam 24 horas por dia.