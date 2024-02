Guararema terá quatro dias de cortejo de blocos

Após as atividades de Pré-Carnaval realizadas no último fim de semana em Guararema, a Prefeitura prepara quatro dias de folia com entrada gratuita e cortejo de blocos entre sábado (10) e terça (13), sempre das 14 às 20 horas.

No primeiro dia, a festa é com o bloco Arueira; no segundo com o bloco Conde de Matutóia; no terceiro com o bloco Nóis Sofre mas Nóis Goza; e no último com o Bloco do Cride. Com concentração a partir das 14 horas no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, os grupos percorrerão as ruas da área central até às 20 horas. Da rua Padre Cornélio, onde está o Parque Deoclésia, o cortejo seguirá para a rua 19 de Setembro, passando pela Praça 9 de Julho, e então acessando a rua Coronel Ramalho até o Recanto do Américo (Pau D’Alho).

“Durante todo o trajeto, os moradores e visitantes contarão com equipes de apoio e seguranças de prontidão, além de banheiros em pontos estratégicos. Preparamos toda a estrutura para que a festa seja divertida e confortável a todos. É o Carnaval da Família”, anuncia o prefeito de Guararema, o Zé.

Regras

Para acessar a área do cortejo haverá revista na entrada e não será permitido o ingresso com recipientes de vidro (garrafas, copos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e outros); espumas (spray) de carnaval e quaisquer outros tipos de aerossol, como desodorantes; caixinhas de som, carros de som ou outros aparelhos sonoros em áreas externas.

Também estão proibidos o comércio ambulante e a venda de produtos explosivos e para garantir a segurança dos participantes, ficará proibido estacionar veículos nas seguintes vias da área Central, da meia noite do dia 10 de fevereiro (sábado) à meia noite do dia 14 de fevereiro (quarta-feira): Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello” e entorno; ruas Padre Cornélio, Oswaldo Freire Martins; 19 de Setembro e Coronel Ramalho; Recanto do Américo (Pau D’Alho), incluindo o estacionamento; e Praça 9 de Julho.

Neste mesmo período, as ruas da área central serão devidamente interditadas para o trânsito local, incluindo a circulação com cavalos, charretes, patinetes motorizados e outros veículos.