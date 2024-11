Guararema reelege Zé, do PL, para a gestão 2025-2028

“Cuidar de gente” foi a sua pauta no primeiro mandato

A reeleição para José Luiz Eroles Freire, o Zé, foi garantida em Guararema. Filiado ao PL e com 64 anos, é mogiano, formado em arquitetuta, mas foi criado em Guararema, onde estabeleceu suas raízes.

De 1989 a 2008, ocupou diversos cargos na Prefeitura de Guararema. Em 2008, tornou-se secretário-adjunto de Logística e Transportes do Estado de São Paulo e, em 2020, foi eleito prefeito de Guararema para o mandato 2021-2024, com 8.954 votos.

Na eleição de 2024, Zé obteve 79,29% dos votos válidos, considerada a maior votação na história do município. Com isso, comenta que o seu trabalho foi pautado em cuidar de gente: “Eu e todo o nosso time da Prefeitura acordamos todos os dias para fazer com que a qualidade de vida em Guararema melhore a cada dia. E esse trabalho foi reconhecido pelos moradores que percebem nosso esforço em todos os bairros, desde a limpeza pública até a realização de obras estruturantes.” Além disso, os quatros anos de seu primeiro mandato como administrador municipal foi marcado pela proximidade à população. “Eu gosto de andar nas ruas, cumprimentar as pessoas, frequentar as lojas, os comércios.”

Para os anos de 2025 a 2028, revela que será marcado por grandes entregas, como o Guararema Sem Pagar, que vai fazer com que o transporte público municipal seja completamente gratuito; o Hospital Municipal, que está com 90% de obras concluídas; a implantação gradual do Ensino Fundamental II na rede municipal de ensino; e outros projetos relacionados à mobilidade urbana, saúde, lazer, esportes e mais setores. “O segundo mandato vai ser de muito trabalho, com o mesmo objetivo de sempre: uma Guararema melhor a cada dia”, enfatiza.

O adminsitrador também comenta que continuará de portas abertas para ouvir a população e atender as suas demandas, sendo o porta-voz dos moradores junto ao governos estaduais e federais. “A população pode esperar muito comprometimento, muito trabalho, resultados positivos e muitos motivos para comemorar”.

De acordo com o prefeito, Guararema se destaca em vários pontos, como o melhor Ideb da região e um dos melhores do país, e a colocação de 1º lugar no Programa Município VerdeAzul, do Governo do Estado de São Paulo.

“Agradeço muito pela confiança no nosso trabalho. Eu acredito em uma Guararema melhor sempre, em todas as áreas. E receber o apoio da população mostra que estou no caminho certo para fazer com que a cidade avance cada vez mais. Estou 100% comprometido com o desenvolvimento de Guararema e vou continuar honrando cada um dos votos recebidos. Muito obrigado”, finaliza o prefeito reeleito.

Zé teve a maior votação da história do município