Guararema prepara programação de muita folia

O Carnaval em Guararema já reuniu milhares de pessoas, mas a folia está apenas começando. Nos quatro dias de Carnaval, entre sábado (18) e terça-feira (21), uma série de atrações gratuitas para todas as idades promete agitar a cidade, que espera receber visitantes de toda a região.

Das 14h às 17h, em Luís Carlos, haverá matinê para as crianças. E na região central, quatro blocos tradicionais vão às ruas, um por dia, sempre com concentração no Parque de Lazer Profª Deoclésia de Almeida Mello, a partir das 14 horas. Os cortejos devem permanecer festejando até as 20 horas.

Neste sábado (18), portanto, haverá a primeira matinê infantil e também a passagem do Bloco Arueira.No domingo (19) o bloco que vai às ruas é O Conde de Matutóia.

E na segunda-feira (20), como manda a tradição, a folia continua. Além da matinê infantil, será a vez do bloco Nóis Sofre Mais Nóis Goza, no mesmo horário e endereço.

Na terça (21), as crianças terão uma nova oportunidade de se divertir na Vila de Luís Carlos, e quem encerra a programação no centro da cidade é o Bloco do Cride, com marchinhas tradicionais, inclusive a vencedora do 5º Concurso de Marchinhas de Guararema, realizado no último dia 10.

Quem participar pela área do cortejo dos blocos será revistado, e fica vedada a circulação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas envasadas em recipientes ou copo de vidro. Também fica proibido o uso de espumas, caixinhas de som e equipamentos sonoros não autorizados. Estas regras são resultado de uma série de reuniões internas realizadas pela Prefeitura com os representantes dos blocos.