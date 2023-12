Guararema Cidade Natal começa nesta 3ª feira com programação mais inclusiva

Além de atrações gratuitas e com classificação indicativa livre, a programação do Guararema Cidade Natal 2023, que começa na próxima terça-feira (5 de dezembro), oferece diversas opções de acessibilidade e inclusão.

As principais atividades contam com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), como a Fábrica de Brinquedos do Papai Noel e a Árvore Encantada no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, o Ballet Iluminado e o espetáculo teatral “Era uma vez… Um Natal Encantado”, que acontece na Ilha Grande.

Além disso, a Projeção Mapeada, com imagens de motivos natalinos na fachada da Igreja Matriz, na Praça 9 de Julho, terá não apenas intérprete de Libras às terças-feiras como também uma cabine de audiodescrição em todos os dias.

E não é só isso: às terças-feiras toda a programação terá volume mais baixo. E em todos os dias a Prefeitura de Guararema oferece o empréstimo de abafadores auditivos de ruído para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou sensibilidade sonora.

“Adotamos uma série de medidas para o bem estar e conforto de todos, então este será o Natal mais acessível e inclusivo da história de Guararema, para que todos possam conhecer os pontos iluminados, aproveitar as atrações e caminhar com conforto, segurança e tranquilidade”, anuncia o prefeito de Guararema, o Zé.

Neste sentido, um dos destaques é a Sala Multissensorial, que será instalada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Centro, na Praça Coronel Brasílio Fonseca, 54. Neste ambiente, também chamado de “sala de descompressão”, há profissionais especializados, espaço silencioso e adequado para o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), síndrome de Down ou com sensibilidade sensorial.

Mais informações estão disponíveis no site do Guararema Cidade Natal ( https://guararema.sp.gov.br/cidade-natal/).