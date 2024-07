Grupo mogiano recebe Prêmio Abilio de Destaque Empreendedorismo Cívico

O Vereador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos, trouxe para Mogi das Cruzes o Prêmio Abilio de Destaque Empreendedorismo Cívico no último fim de semana. A honraria foi dada pela maior escola de formação política do Brasil, o Renova BR, pela realização da Feira de Carreiras Econocria, cujo o objetivo foi proporcionar aos jovens participantes a chance de obter conhecimento sobre empreendedorismo, comunicação, liderança e gestão nas mais diversas áreas profissionais, dando a eles direcionamento para as probabilidades do mercado, e proporcionando ainda a possibilidade de estágios ou contratações através do networking e conexões que surgiram através da realização deste evento que reuniu cerca de 200 pessoas.

A premiação aconteceu no sábado (29), no Espaço Fit Eventos, onde o Vereador Bi Gêmeos, a sua chefe de gabinete Natachy Araujo Lamim e a sua assessora de comunicação legislativa Ana Christiano estiveram presentes para a formatura do Renova BR, do qual são alunos desde 2023. O trio foi selecionado para formação entre mais de 36 mil inscritos, se formou com cerca de 2 mil alunos do Brasil e entre os 393 formandos do Estado de São Paulo, que concluíram a carga horária de 120 horas de curso, que além das aulas propôs ainda, a realização do Dia de Renovar, ação acadêmica de mobilização que resultou na fundação do Econocria e rendeu o Prêmio Abilio na categoria de Destaque Empreendedorismo Cívico para o grupo, que também contou com o apoio, participação e engajamento da aluna mogiana Bianca Ortiz.

A conquista foi comemorada pelo grupo e pelos demais alunos de Mogi das Cruzes que estavam no evento. Na oportunidade, Bi Gêmeos usou as suas redes sociais para agradecer e compartilhar a conquista. “Esse prêmio não é meu, é de todos os Mogianos que acreditam na inovação, criatividade e trabalho da cidade”, afirmou.

O Renova Br é uma escola pluripartidária que forma lideranças em políticas públicas em todo o território nacional defendendo um país mais justo e menos desigual, prezando sempre pela democracia participativa. O encontro regional para os alunos do Sudeste foi marcado por painéis, aulas, reflexões e a participação de grandes figuras políticas de São Paulo, entre eles, Daniel José (Deputado Federal), Loreny Roberto (Deputada Federal), Léo Siqueira (Deputado Estadual), Marina Helou (Deputada Estadual), Raphael Vilela (Vereador e Presidente Epitáfio), Kayo Amado (Prefeito de São Vicente) e Mariana Calsa (Vereadora de Limeira).

