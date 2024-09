Grupo Katinguelê se apresenta em Mogi, neste final de semana

Mogi Fest tem programação descentralizada até o final do mês

O grupo Katinguelê é o destaque da programação deste final de semana do Mogi Fest 2024.

Ícone do pagode dos anos 90, o grupo apresentará seus sucessos no sábado (14), a partir das 18h, na Praça da Liberdade, em Jundiapeba. A abertura da programação será feita, a partir das 16h, com apresentação do cantor mogiano Solano.

O show é gratuito e será realizado em uma estrutura montada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria de Turismo. O local também contará com praça de alimentação funcionando a partir das 14h.

Com 41 anos de história, o Katinguelê trará a Mogi das Cruzes sucessos consagrados, como Recado a Minha Amada (Lua Vai), Inarai, Corpo Lúcido, Cilada, No Compasso do Criador, Ainda Resta uma Bagagem, entre outros.

Atualmente, Katinguelê é formado por Udi e Téo, juntos desde a primeira formação, e Gui Taliatti, que chegou ao grupo em 2017. Nesta nova fase, o grupo vem apostando e gravando suas composições, como Segue o Baile, Mozão, Volta pra Casa e Shortinho de Cinema.

Em 2020, foi dado o start no mais novo projeto do grupo, intitulado:”Katinguelando”, que reúne várias músicas do famoso “lado B” do grupo e algumas canções de amigos que também tiveram cadeira cativa na história do Katinguelê. Deu-se início com lançamentos de singles, como: Nossa Maior Vitória, Feliz Aniversário, Apelo de quem ama, Amiga e Separação.

A Praça da Liberdade está localizada em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados no quarteirão formado pelas ruas Pedro Paulo dos Santos, Benedito Rodrigues de Souza, Manoel Fernandes e avenida Benedito dos Santos, em Jundiapeba.

Além de Jundiapeba, as festividades continuam com a agenda de shows descentralizados para toda a população. Nos dias 14 e 15, as atrações ocorrerão no Conjunto Jefferson e em Quatinga. Toda a programação tem entrada gratuita.

No sábado (14), toda a família poderá apreciar de perto as apresentações do Gran Circo Mina de Riso, Os Paccinis e a Família Andrade, a partir das 14 horas, no Parque Natú, no distrito de César de Souza. Já no domingo (15), os presentes acompanharão os shows da Escola de Samba São João e Anderson Cici, a partir das 15 horas, em Quatinga.

Valorizando as apresentações de artistas locais, as celebrações seguem até o final deste mês de setembro e contemplarão ainda os bairros Chácara Guanabara (21), Taiaçupeba (22), Sabaúna (28) e Braz Cubas (29). O evento tem o intuito de levar arte e cultura para todos os cantos da cidade, com atrações diversas para todas as idades.

Pelo segundo ano consecutivo, o objetivo da Secretaria Municipal de Cultura é levar a programação do Mogi Fest aos mais diversos distritos de Mogi das Cruzes alcançando assim os mais diversos públicos e idades com ações culturais.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS DESCENTRALIZADOS:

21/9 (sábado)

Local: Chácara Guanabara – CEIC Quero Quero (R. Minas Gerais, 821)

15h | Eduardo Henrique | Sertanejo raiz

16h30 | Fer do Cavaco | Samba atual

22/9 (domingo)

Local: Taiaçupeba – SAT (R. Seis de Junho, 377)

15h | Cumbuca da Judite | Infantil

16h30 | Quarteto de Viola Caipira | Sertanejo raiz

18h | Dani Nascimento | Forró

28/9 (sábado)

Local: Sabaúna – Estação Ferroviária (R. Francisco Rodrigues Mathias)

15h | Mauri & Banda | Pop/Rock

16h30 | Banda Corcel 2 | Rock clássico

18h | Rock Le Pop | Pop/Rock

29/9 (domingo)

Local: Braz Cubas – Vila Nova Estação (Praça Gov. Mário Covas)

15h | Casa do Hip Hop | Infantil

16h30 | Nosso Samba | Samba atual

18h | Combo Sujo | Rap

O grupo de pagode dos anos 90 levará successos para a população