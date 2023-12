Grupo Certo chega a Mogi para unir talentos e impulsionar resultados

Em uma iniciativa visionária, o Grupo Certo surge com a missão de reunir e amplificar talentos e serviços, visando potencializar resultados através do dom, eficiência e capacidade de uma equipe comprometida com a máxima de apresentar soluções e resolver problemas.

A empresa foi lançada esta semana em Mogi e, até fevereiro de 2024, deverá inaugurar escritório no Helbor Corporate. De acordo com Rafael Rocha, sócio e diretor comercial do grupo, o conglomerado se propõe não apenas a oferecer serviços, mas a se tornar um canal de negócios, apresentando e comercializando soluções efetivas. “A proposta é fornecer soluções exclusivas, atendendo às demandas dos clientes com uma qualidade ímpar e impulsionando o crescimento de seus negócios”, explica ele, que divide sociedade com Marcio Lopes.

As áreas abrangidas pelo grupo vão desde Contabilidade, Cursos Online, Produtos Digitais, todas as áreas do Direito, Governança Corporativa, dentre outros.

“A visão do Grupo Certo é se tornar o mais estruturado ecossistema de soluções empresariais do país. Guiados por princípios éticos, seriedade e compromisso com a comunidade, a empresa se destaca por sua postura inclusiva e justa”, finaliza. Informações: www.gcerto.com.br.