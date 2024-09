Graziela Mota, festeira da Festa do Divino 2025, morre de infarto fulminante

No sábado (28), Graziela Mota, festeira da festa do Divino 2025 e esposa do festeiro João Pedro Mota, faleceu após ter um infarto fulminante, no fim da tarde, em Cruzeiro (SP), sua terra natal, onde estava a passeio no sítio da família.

A Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes soltou uma nota comunicando e lamentando o falecimento da festeira.



O corpo de Graziela será velado na sala 1 do cemitério Parque das Oliveiras, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, no domingo (29), onde também será sepultado. O velório terá início às 8 horas.

Graziela tinha 61 anos, e, embora estivesse aposentada, ainda trabalhava como funcionária pública da Prefeitura de Poá (SP). Deixa os filhos Taís, de 38 anos; Pedro, de 34 anos; e do Gustavo, de 29 anos, a quem a Associação Pró-Divino estende os sentimentos. Ela também era tesoureira da ASFAR (Associação de Família de Rotarianos do Rotary Club de Mogi das Cruzes).

João Pedro e Graziela Mota foram anunciados Festeiros do Divino de 2025, no dia 30 de maio deste ano, em Corpus Christi, pelo bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, em solenidade na Catedral de Sant´Ana.

Na oportunidade, Graziela, ao lado do marido, se mostrou feliz e via este momento como uma missão para fortalecer ainda mais a fé deles, com a possibilidade de Evangelizar mais pessoas. “Para nós, foi uma surpresa. Estamos bem emocionados, e sabemos a responsabilidade que é comandar uma Festa como esta. Somos devotos, participamos das alvoradas, ajudamos na Associação e vamos dar o nosso melhor para a honra e glória do Espírito Santo”, disse à época.

Por mais de 30 anos, eles frequentaram a Paróquia Imaculado Coração de Maria, no Jardim Universo, mas nos últimos 15 anos, eles têm participado mais das Missas na Igreja Nossa Senhora Aparecida e São Roque, em Brás Cubas; na Catedral de Sant´Ana; e também na Paróquia São José Operário, no Bairro do Mogilar, onde residem.

Eles já haviam recebido o convite para serem festeiros, anos atrás, mas, segundo disseram: “não era para ser”.

O casal de Capitão de Mastro é Lizandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa, escolhidos por João Pedro e Graziela.

Em 2025, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes irá ocorrer de 29 de maio a 8 de junho. Os dois casais já estavam bem envolvidos com os preparativos da festividade. Em agosto, teve início a Coroa do Divino. Foi a primeira de uma série de nove rezas.

Também em agosto, eles participaram do jantar que comemorou os 30 anos da Associação Pró-Divino. No momento, estavam nos preparativos da Terceira Coroa do Divino, a do mês de outubro, e também definindo o logo o tema para a Festa de 2025.

Crédito: Natália Amschinger

Graziela Mota era a festeira do Divino de 2025, ao lado de seu marido, João Pedro