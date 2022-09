Governo de São Paulo inaugura Bom Prato de Jundiapeba

O Governo de São Paulo entregou, nesta segunda-feira (26), o segundo restaurante Bom Prato de Mogi das Cruzes, no distrito de Jundiapeba. A região já conta com restaurantes fixos em Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano e postos móveis em Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

“O Bom Prato de Jundiapeba já é uma realidade. Reestruturamos todo o programa Bolsa do Povo para que ele fosse mais eficaz e a questão da insegurança alimentar fosse tratada com a importância que ela tem. Temos compromisso com as causas que valem a pena”, disse Marcos Penido, secretário de Governo. O prefeito Caio Cunha e a vice Priscila Yamagami prestigiaram a entrega.

No almoço de inauguração foram servidos contra-filé ao molho madeira, seleta de legumes (batata, cenoura e vagem) acompanhados de arroz e feijão e, de sobremesa, delícia de abacaxi. Com atendimento de segunda a sexta-feira, a unidade Jundiapeba servirá 1,1 mil refeições por dia, sendo 300 cafés da manhã e 800 almoços.

O Bom Prato Jundiapeba foi instalado na Rua José de Souza Branco, nº 1.711, em um imóvel particular totalmente reformado pelo proprietário e adequado às necessidades do programa. O gerenciamento da unidade ficará a cargo da AMAC – Associação Mogiana de Ações para Cidadania, que venceu o processo de chamamento público.

O investimento da Secretaria de Desenvolvimento Social na implantação da nova unidade foi de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 700 mil no custeio das refeições por 12 meses e R$ 1 milhão na compra de utensílios e maquinários.

Atualmente a rede Bom Prato conta com 95 unidades, sendo 27 móveis e 68 fixas, distribuídas da seguinte forma: 22 na capital, 15 na RMSP, nove no litoral e 22 no interior.