Gincana do Colégio Objetivo mobiliza os alunos e promove final neste sábado

Já imaginou poder reunir em uma atividade escolar cultura, esporte, lazer e solidariedade? O Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes promove, mais uma vez, a sua tradicional Gincana Solidária, que se encerra neste fim de semana. A GINCO mobiliza pais, alunos e responsáveis em divertidas ações, com a proposta de ajudar entidades beneficentes de Mogi das Cruzes, por meio da arrecadação de alimentos. Para se ter uma ideia, no ano passado foram doadas 25 toneladas de alimentos, como arroz, feijão e óleo.

Os alunos são divididos por equipes e a campeã será conhecida neste sábado (16), a partir das 14 horas, na sede da unidade escolar (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 3.530 – Vila Suissa), em Mogi das Cruzes.

Portanto, a Equipe Azul da gincana 2024 do Colégio Objetivo de Mogi das Cruzes convida a todos a prestigiarem esta grande final, que nada mais é do que um grandioso espetáculo. O evento contará com apresentações de dança, provas científicas, culturais e esportivas.

Participe e colabore com as entidades beneficentes da cidade. A doação pode ser feita no próprio colégio, em nome da Equipe Azul.