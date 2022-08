Gincana diverte pais e filhos no Clube de Campo de Mogi das Cruzes 

A gincana com pais e filhos proporcionada pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes, em comemoração ao Dia dos Pais no último domingo (7 de agosto), reuniu mais de 400 associados no Campo Society “Maurício Machado de Mello”, que desempenharam ao longo do dia inúmeras atividades recreativas.

Ao todo, foram inscritos 120 pais e 170 filhos das mais variadas faixas etárias. A gincana contou com uma mistura de brincadeiras antigas e atuais, além de acolher crianças, adolescentes e até adultos. Um dos destaques foi a participação de um pai de 71 anos com seu filho de 39 anos.

“Foi um Dia dos Pais alegre e que acolheu, mais uma vez, as famílias para relembrar brincadeiras e momentos marcados em nossa infância com nossas famílias. Tivemos um bom público participante que, novamente, se sensibilizou com a causa social do município e contribuiu com a campanha do agasalho ‘Inverno Solidário’, que se encerra no final deste mês”, afirmou a incentivadora das ações beneficentes do Clube de Campo, Karin Camargo.

O evento também contou com pipoca, algodão doce, picolé e refrigerante que foram servidos à vontade ao longo das atividades. Além disso, um ponto de foto foi disponibilizado aos associados. Os retratos com o registro do momento único entre as famílias estão disponíveis para retirada na secretaria do Clube de Campo.