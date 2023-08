Gincana de pais e filhos agita famílias no Clube de Campo de Mogi

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) celebrou o Dia dos Pais com uma divertida Gincana Pais & Filhos. O evento recebeu cerca de 500 associados e marcou mais uma atividade em família de uma data especial com atrações para todas as idades.

As ações recreativas entre as famílias foram realizadas das 10 às 13 horas no Campo Society “Maurício Machado de Mello”, no último domingo. Na ocasião, a gincana misturou brincadeiras antigas e atuais.

Quem passou pelo complexo esportivo e de lazer pôde participar de atividades recreativas e integrativas entre diversas famílias. O evento também acolheu todos que exercem a paternidade em seus núcleos familiares.

Além de se divertirem muito, os associados puderam posar para a tradicional foto entre família. As imagens serão disponibilizadas na Secretaria do Clube de Campo nos próximos dias para retirada. Neste ano, a Gincana Pais & Filhos teve como tema “Família: a melhor equipe na competição”.

“Foi um domingo especial e bastante animado. A gincana entre famílias para celebrar o Dia dos Pais tem se tornado um evento aguardado pelos associados, pois engloba filhos, pais, avós e amigos. Momentos como esses ficam marcados na memória e levamos para toda vida. Esperamos poder proporcionar ainda mais eventos recreativos desse tipo, com a participação massiva dos associados”, comemorou a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo.