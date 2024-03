Ginásio Municipal é interditado por causa de goteiras

Após receber notificações da Liga Nacional de Basquete (LNB) sobre os danos causados pelas fortes chuvas ao telhado do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, resultando em goteiras na quadra e representando um risco para atletas e árbitros, além de causar múltiplas interrupções nos jogos contra o São José Basketball e Brasília no mês de março, juntamente com a questão da iluminação inadequada, afetando a performance e a transmissão das partidas, o Mogi das Cruzes Basquete anuncia a interdição oficial do ginásio para jogos em que o Mogi Basquete seja o mandante no Novo Basquete Brasil (NBB).

Esta decisão está em conformidade com o Ofício recebido em 22 de março de 2023, destacando a urgência de manutenção do edifício público. Em resposta, medidas foram tomadas em colaboração com a administração municipal, que se comprometeu a agir imediatamente para resolver os problemas mencionados.

“A diretoria da associação, já tendo superado grandes dificuldades trazidas das gestões anteriores, está trabalhando seriamente na busca de soluções alternativas para o infortúnio ocasionado pelas fortes chuvas, dentre as quais, um segundo ginásio que atenda aos padrões previstos no regulamento da competição para a realização dos próximos confrontos pelo brasileiro, oportunizando, inclusive, uma expansão da visibilidade do time e de seus apoiadores, bem como, da apaixonada torcida do Mogi Basquete, que contará com o apoio da gestão do clube para acompanhar os jogos cujos locais serão oportunamente informados em breve a todos”, disse a nota do Mogi das Cruzes Basquete.