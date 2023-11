Gi Group Holding oferece oportunidades na Feira de Empregabilidade Trans e Não-Binárie

A Gi Group Holding, multinacional italiana reconhecida como uma das líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho, oferecerá vagas de emprego, cadastro de currículo e curso de capacitação na 6ª edição da Feira de Empregabilidade Trans e Não-Binárie, que será realizada no sábado, dia 11, pela Casa 1, em São Paulo. Podem participar da feira pessoas residentes na cidade de São Paulo ou na região metropolitana.

“Além de se candidatar a vagas de emprego, pessoas trans, travestis e não-bináreis atendidas pela Casa 1 poderão se inscrever para um curso de capacitação para que tenham mais chances de adentrar ao mercado de trabalho. Com apoio da Tack TMI, divisão de treinamento e desenvolvimento da Gi Group Holding, ofereceremos inicialmente dois cursos voltados para soft skills e capacitaremos uma pessoa interna da Casa 1 para aplicar esse treinamento na primeira turma”, afirma Luiz Fernando Meneses, líder do Pilar Juntos da Gi, que tem como objetivo pensar e executar iniciativas de acolhimento às pessoas LGBTQIA+.

A inscrição para a primeira turma, com vagas limitadas, poderá ser feita durante a feira. A capacitação está prevista para acontecer no dia 29 novembro, às 19h, no Galpão da Casa 1. Segundo Luiz Fernando, a ideia é criar uma recorrência na aplicação dessas capacitações para ampliar cada vez mais a gama de oportunidades para esse público.

“A Gi Group está comprometida com a diversidade e inclusão, oferecendo oportunidades de emprego e apoio aos candidatos trans e não-binários, promovendo a conscientização e a adaptação das empresas às necessidades dessa população”, diz o líder do Pilar Juntos.

Serviço

6ª edição da Feira de Empregabilidade Trans e Não-Binárie

Local: Casa 1 – R. Adoniran Barbosa, 151 – Bela Vista

Data: dia 11, das 10h às 17h

Inscrições: https://www.casaum.org/programacao/vi-feira-de-empregabilidade-trans-e-nao-binarie/