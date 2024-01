Gerando Falcões promove mutirão da empregabilidade em Ferraz nesta 4ª

Nesta quarta-feira (31), a Gerando Falcões promove o #BoraTrampá, um mutirão de empregabilidade em parceria com as ONGs locais que fazem parte da Rede Gerando Falcões, para preencher 400 vagas administrativas, operacionais e de atendimento. O evento, que tem como objetivo contribuir com a geração de renda e inclusão social, acontece na Estação de Cidadania e Cultura, localizada no bairro Cidade Kemel, em Ferraz de Vasconcelos.

Pessoas que possuem Ensino Fundamental e Médio completos podem se candidatar às oportunidades e, o cadastro pode ser feito previamente neste link. Caso o candidato não tenha acesso a internet, poderá comparecer com o currículo atualizado, RG, CPF e comprovante de residência mais recente para passar pela triagem de vagas e ser encaminhado para a empresa que tenha mais adequação com o seu perfil.

“O #BoraTrampá é apenas uma das iniciativas da Gerando Falcões para transformar a pobreza das favelas em peça de museu. Além das 400 vagas disponíveis neste evento, nossa área de inclusão produtiva da Gerando Falcões tem uma meta de empregar 12 mil pessoas de regiões periféricas e favelas do Brasil em 2024”, destaca Patrícia Pontes, Coordenadora de Inclusão Produtiva da Gerando Falcões.

Painel de vagas:

Giraffas: 209 vagas

Burger King/Popeyes: 9 vagas

Assaí: 100 vagas

TMKT Telemarketing: 100 vagas

Allos: 9 vagas

McDonald’s: 15 vagas

Serviço: #BoraTrampá

Data: 31/01

Local: Estação de Cidadania e Cultura (Rua Francisco Sperandio, 700 – Bairro Cidade Kemel, Ferraz de Vasconcelos, 08542-160)

Horário: das 09h às 15h