GCM de Suzano recebe novas viaturas

Ao todo, foram três automóveis e seis motocicletas entregues para a segurança dos suzanenses

Na segunda-feira (15), a Prefeitura Municipal de Suzano entregou à Guarda Civil Municipal (GCM), através da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, novos veículos para a segurança do cidadão. No total, a GCM recebeu três automóveis e seis motocicletas para o patrulhamento preventivo e atendimento às denúncias enviadas pelos munícipes na cidade.

Após a entrega, promovida em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, os agentes deram início às operações com os novos equipamentos.

A Prefeitura de Suzano adquiriu três viaturas por meio de um convênio realizado com o Ministério da Justiça. Os veículos são da marca Mitsubishi Motors, modelo L200 Triton, e foram destinados para três grupamentos: Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Canil e Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Além dos 4×4, a administração também adquiriu seis novas motocicletas da marca Honda, modelo CB 500X, por meio de contrato de locação para o patrulhamento na cidade.

Ainda de acordo com a administração, com as novas aquisições a frota da GCM da cidade passa para 47 veículos, incluindo motocicletas e carros. Por sua vez, a corporação possui 209 agentes atuando nos quatro cantos da cidade. A ação dessa segunda-feira contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do secretário municipal de Segurança Cidadã e chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; da comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; e do GCM 1ª Classe, Marcos Bragança.