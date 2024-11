Furusato Matsuri acontece neste final de semana com o melhor da cultura japonesa

A Associação dos Agricultores de Cocuera está finalizando os últimos preparativos para o 32º Furusato Matsuri, que acontecerá nos dias 09 e 10 de novembro, na sua sede localizada na rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4, no bairro do Cocuera, em Mogi das Cruzes. O festival recebe o público no sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo, das 10 às 19 horas. A expectativa é de receber 15 mil pessoas nos dois dias.

Assim como nos anos anteriores, o Furusato Matsuri contará com uma programação repleta de atrações artísticas, incluindo apresentações de dança, música e a tradicional performance de taiko, que trará a energia dos tambores japoneses para o público.

Os visitantes também poderão desfrutar de uma praça de alimentação variada, com pratos típicos japoneses, e conhecer os produtos hortifrutigranjeiros locais, destacando a rica produção agrícola do Alto Tietê.

Com seus 32 anos de existência, o Furusato Matsuri celebra e valoriza as tradições japonesas, em um festival organizado para oferecer diversão para toda a família.

No palco principal, mais de 20 artistas oferecem o melhor da cultura japonesa. Cantores nikkeis conhecidos na comunidade nipo-japonesa estarão presentes no festival, entre eles: Joe Hirata, Pamela Yuri, Fumie Okamoto, Shaka Shinde, Nami Kuniyoshi, Yuri Kataoka, Ricardo Nakaze, Florinda Nagai, Claudia Midori, Mayumi Takahashi, Gustavo Harano, Yumi Shiomi e o Grupo UCK. João Vitor Mafra (The Voice Kids) também está confirmado.

Para quem aprecia o ritmo forte dos tambores japoneses –chamados de taikos – haverá shows do Taiko e Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes, do Ryuko Taiko – Grupo de Taiko Fukushima e Yuriki no Kizuna.

Os grupos de dança Hanabi e Shiawasse (ambos de Soran de Yosakoi Soran), Corpus Line, Rizumi Nakayoshi de Suzano e Danças Orientais completam a programação artística do festival.

Já quem gosta de anime, diversão não vai faltar com o show do Wota Club. As atrações de palco começam sempre às 10 horas e seguem até às 19h30 no sábado e até às 17h30 no domingo. O valor de entrada é R$ 10, inteira, e crianças até sete anos não pagam.

O evento recebe o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, projeto nº 828/2023.

Mais informações pelo telefone 4792-2008.

A festa contará com mais de 20 atrações