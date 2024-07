Fundo Social encerra doações para o Sul e começa a campanha Inverno Solidário

Órgão agora redireciona as atenções à campanha Inverno Solidário

Ao longo das últimas semanas, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social, promoveu uma ampla mobilização para arrecadar e destinar itens essenciais para as vítimas da calamidade ocorrida no Rio Grande do Sul. Passado o momento mais crítico, o órgão agora redireciona as atenções à campanha Inverno Solidário, também em andamento e que beneficia milhares de cidadãos mogianos em situação de vulnerabilidade com peças e artigos para aplacar o frio.

Segundo cálculos, para o Rio Grande do Sul, foram mais de 18 mil peças de roupa, mais de 27 mil litros de água potável, mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis, além de cestas básicas montadas, 23 pacotes de fralda, quase 780 insumos para limpeza e higiene pessoal, quase 100 pacotes de absorventes, mais de 250 brinquedos, além de 25 cobertores e também 100 pacotinhos de bala.

A campanha de Mogi também contou com a participação de escolas municipais, que arrecadaram brinquedos, além de elaborar cartinhas de apoio e solidariedade para as vítimas. No atual momento, o Estado afetado pelos alagamentos solicita apenas a doação de água potável, portanto os demais itens recebidos pelo Fundo Social já estão sendo destinados a instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas na própria cidade.

“Foi muito bonito ver tanta gente se mobilizando para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, mas agora, com a situação já bem mais calma, precisamos voltar nosso foco para as nossas campanhas aqui da cidade, em especial a Inverno Solidário, porque dias frios estão por vir e nossa meta é ajudar o maior número possível de mogianos e mogianas de regiões de vulnerabilidade”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Pela campanha Inverno Solidário, todos podem doar meias, luvas, agasalhos, cobertores novos ou usados em bom estado e ainda mantas e roupinhas para pets. As doações podem ser entregues na sala do Fundo Social, que é o ponto focal de recebimento de doações ou em um dos quase 60 pontos de coleta espalhados pela cidade.

O Inverno Solidário é uma das maiores campanhas de arrecadação dentro da agenda anual do Fundo Social. Ela vai se estender até o final de agosto, com o término do inverno. Como a campanha é realizada na época do frio, as entregas já vão sendo feitas conforme chegam as doações. A meta é sempre ajudar ao maior número possível de pessoas, portanto quanto mais engajamento da sociedade, mais facilmente esse objetivo pode ser alcançado.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Fundo Social, que são o 4798-5143, Whatsapp 11 99562-9866.