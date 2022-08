Fundo Social encerra a campanha Inverno Solidário

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está encerrando nesta quarta-feira (31/08) a campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem. Lançada no dia 29 de abril, a tradicional ação arrecadou, ao longo desses quatro meses, 6.556 cobertores e mais de 30 mil peças de roupas.

“A campanha teve um saldo muito positivo e quero agradecer a cada pessoa, cada empresa, cada escola e cada parceiro que nos ajudou com as arrecadações. Os resultados de toda e qualquer ação do Fundo Social dependem diretamente da mobilização e contribuição das pessoas, portanto muito obrigada a todos que se envolveram e contribuíram”, destaca a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha.

O recebimento das doações aconteceu na sede do Fundo Social e também nos 60 pontos de coleta espalhados pelas mais diversas partes da cidade. Com os itens arrecadados, foi possível ajudar mais de 300 instituições sociais e associações de bairro cadastradas junto ao órgão.

A Inverno Solidário – Gestos que Aquecem é uma das campanhas carro-chefe desenvolvidas pelo Fundo Social. Em breve, o órgão fará o lançamento da campanha de Natal, que visa arrecadar brinquedos, a serem entregues sob a forma de presentes de Natal para crianças de regiões de vulnerabilidade. O Fundo Social também arrecada de forma permanente alimentos e cestas básicas.

Quem quiser ajudar o Fundo Social de Mogi das Cruzes deve entrar em contato pelo telefone 4798-5143.