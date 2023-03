Fundo Social de Mogi faz primeira doação para vítimas do Litoral Norte

Em função do grande volume de arrecadações de itens de primeira necessidade, o Fundo Social de Mogi das Cruzes fez hoje a primeira doação para as vítimas da tragédia no litoral norte de São Paulo. Ao todo, o órgão destinou mais de 2.900 litros de água, 15 mil peças de agasalho, além de itens como papel higiênico, sabonetes, pasta e escova dentais, sabão em pedra e em pó, brinquedos, detergente, álcool em gel e fraldas.

Os itens foram arrecadados a partir da Ação Verão, que, desde janeiro, está recebendo doações, para atendimento emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade e afetadas pelas chuvas. São três pontos de arrecadação: um na própria sede do Fundo Social, que atende no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura, outro no Mogi Shopping, dentro dos dias e horários de funcionamento do centro comercial e o terceiro é o drive thru no Pró-Hiper, que está operando diariamente, das 9h às 18h.

A arrecadação, com foco em itens essenciais, terá continuidade. Com essa remessa enviada ao Litoral Norte, o foco passa a ser a arrecadação de alimentos não perecíveis, água e produtos de limpeza e higiene pessoal, que estão mais em falta na atual situação. “A nossa operação visa beneficiar tanto as vítimas das chuvas de Mogi quanto outras pessoas em necessidade. Como tivemos uma arrecadação substancial, em especial roupas, decidimos fazer essa destinação aos moradores do Litoral Norte afetados pelas chuvas”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Márcio Maldonado.

No Mogi Shopping, as doações podem ser entregues no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), todos os dias, das 10h às 22h. Já na sede do Fundo Social, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Fundo Social trabalha diretamente com instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. As doações, portanto, são primeiramente entregues às entidades com cadastro ativo e cabe a elas a entrega final dos itens às famílias e comunidades assistidas.

O atendimento às famílias afetadas pelas chuvas também inclui trabalhos de outras Secretarias Municipais, pela Operação Verão, que se estende até o final de março e também a partir da declaração de estado de emergência na cidade, por meio do Decreto 21.572/2023 e a criação de uma sala de situação para atendimento imediato, no início neste mês.

As famílias impactadas pelas chuvas também recebem atendimento social, a doação de itens essenciais e o acolhimento emergencial, caso necessário. Ao todo, mais de 1.600 famílias já receberam atendimento social desde o início desse período de chuvas mais intensas.

Mais informações sobre a Ação Verão podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.