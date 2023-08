Fundo Social de Mogi encerra nesta quarta-feira a campanha Inverno Solidário

O Fundo Social de Mogi das Cruzes vai promover nesta quarta-feira (30/08) a cerimônia de encerramento da campanha Inverno Solidário 2023 – Gestos que Aquecem. Assim como foi feito durante o lançamento da ação, todo o público está convidado a prestigiar mais uma Noite do Riso, com a apresentação do espetáculo “Eu sou seu pai”, do humorista mogiano Márcio Pial, acompanhado de seu filho, Vitor Hugo.

A atração será no Theatro Vasques, a partir das 19 horas e a entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível por ingresso. O show é mais uma parceria da Prefeitura de Mogi das Cruzes e do Fundo Social com a casa de comédia HaHa House.

Lançada no início de maio deste ano, a campanha Inverno Solidário 2023 – Gestos que Aquecem promoveu, ao longo dos últimos três meses, a arrecadação de peças de inverno, em especial meias, toucas e luvas, para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 100 pontos de coleta instalados pela cidade, entre prédios públicos e estabelecimentos parceiros e as entregas já foram sendo feitas, conforme o recebimento de itens.

Apesar da prioridade para peças que aquecem as extremidades do corpo, a campanha também recebeu cobertores, agasalhos, além de roupinhas e mantas para pets. O objetivo do Fundo Social é sempre atender o máximo possível de instituições sociais, entre as cerca de 400 cadastradas e são elas as responsáveis pelas entregas finais às famílias.

Eu sou o seu pai!

O espetáculo “Eu sou o seu pai” reúne pai e filho em palco, numa apresentação que mistura humor, amor e expressão corporal. A montagem aborda as diferenças existentes entre a juventude atual, cercada de tecnologia e a dos tempos antigos, com brincadeiras tradicionais.

A atração mistura esquetes cômicas, stand up comedy, dança e circo, para traçar um paralelo entre a atualidade, em que o digital se faz tão presente e o passado, quando nem mesmo os celulares existiam. Assim, pai e filho aprendem um com o outro.

“Eu sou o seu pai” já ganhou os palcos de grandes casas de comédia de São Paulo e nasceu de uma outra montagem de Pial, denominada “Rebobinando”, em que ele mostrava como era brincar antigamente, na época em que não havia Internet.

Márcio Pial é comediante, humorista, dançarino, acrobata e palhaço. Conhecido por misturar comédia, hip hop, improviso e acrobacias, já teve espetáculos elogiados pela crítica da Folha de São Paulo e também participou de grandes festivais e eventos nacionais, como Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor Risadaria, Circuito Cultural Paulista. Pial também tem sua bagagem participações em longas metragens, como Acquaria de Sandy e Junior, Linha de Passe, de Walter Salles, além de ter participado de programas de televisão como Programa do Jô, Hebe Camargo e Tudo é Possível, com Anna Hickmann.

Filho de pai comediante e mãe bailarina, Vitor Hugo desde cedo, com apenas três anos, já se apresentava em programas como Qual é o Seu Talento, no SBT. Estudante de circo, contemporâneo, ballet clássico e danças urbanas, ele já participou de diversos espetáculos de teatro, dança e circo e teve um solo – My Way, de Kelly Severo Lúcio, premiado nos festivais Il Balleto Festival Nacional de Dança e Festival do Alto Tietê. Hoje atua e dança ao lado de seu pai, Márcio Pial.

O Theatro Vasques, onde acontecerá a apresentação e o encerramento da campanha Inverno Solidário 2023, fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Fundo Social – 4798-5143 ou 99562-9866 ou Instagram @fundosocialmogi.