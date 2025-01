Fundo Social de Mogi das Cruzes recebe 506 litros de leite durante peneira de futsal

Doações foram coletadas durante peneira dos times de futsal envolvendo 1,5 mil crianças e jovens, no final de semana

A nova gestão do Fundo Social de Mogi das Cruzes segue recebendo os primeiros donativos para encaminhamento às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no município. Na segunda-feira (18), foi a vez da Associação Desportiva Cultural Inter Mogi, que entregou 506 litros de leite arrecadados durante a peneira que selecionou novos integrantes das equipes sub-7 ao sub-16 de futsal. O evento aconteceu nos dias 18 e 19 de janeiro, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira, o Tuta, no Mogilar.

Os coordenadores das equipes que representam a cidade nos campeonatos da Federação Paulista de Futsal, Paulo Henrique de Oliveira e Márcia Pereira Cartolano Addeo, receberam a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, para a entrega dos donativos da ação.

“Todas as doações são bem-vindas e, com certeza, vão ajudar as pessoas que mais precisam na cidade. Este projeto de futsal é muito importante porque envolve as crianças e jovens na prática esportiva, proporcionando atividades e preenchendo o tempo ocioso, muitas vezes, tirando-os das ruas. Por isso, apoiamos a descentralização das atividades esportivas nos bairros, para facilitar o acesso de todos”, destaca Maira.

Segundo Márcia, do Inter Mogi, o objetivo é realizar mais campanhas com esta finalidade durante o ano. “Fizemos esta ação pedindo que os interessados em participar da peneira doassem um litro de leite. Desta forma, colaboramos com as famílias mais necessitadas e também oferecemos oportunidades para que as crianças e jovens se aproximem do esporte de alto rendimento. Em breve, faremos novas ações solidárias”, adianta.

O secretário municipal de Esportes, Fred Abib, também acompanhou a entrega das doações. “A peneira é uma oportunidade para que as crianças e jovens conheçam as modalidades, ao mesmo tempo que incentiva a prática do esporte. Fazer o esporte voltar a ser parte da vida da cidade é uma prioridade da Prefeitura para cuidar da qualidade de vida dos mogianos”, destaca, acrescentando que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reorganiza a utilização de espaços públicos e ginásios e este trabalho contempla o fortalecimento e ampliação das atividades voltadas à iniciação esportiva. Incluindo o futsal, com a retomada das escolinhas da modalidade.

Doações

O Fundo Social recebe doações de alimentos não perecíveis, incluindo leite, fraldas infantis e geriátricas, absorventes, roupas e brinquedos em bom estado de conservação e de uso, tampinhas de garrafas pet para venda com renda revertida à compra de ração animal – destinada a cuidadores e protetores de animais da cidade -, entre outros itens.

Os donativos devem ser levados diretamente ao Fundo Social, localizado no 1º andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi (avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico) ou o doador pode ligar para o telefone 4798-6365 para agendar a retirada pela equipe do Fundo Social.

Fundo Social de Mogi das Cruzes continua recebendo donativos para encaminhamento às famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no município