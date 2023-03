Fundo Social de Mogi das Cruzes abre inscrições para o 1º Pedal da Tia Chica

O Fundo Social de Mogi das Cruzes acaba de abrir inscrições para a primeira edição do Pedal da Tia Chica, que será realizado no dia 26 de março, pela programação especial do Mês da Mulher. As inscrições são destinadas às pessoas que desejam não só participar, como também obter uma faixa de cabelo com a identidade visual do evento. Isso será feito com os 200 primeiros inscritos que fizerem, no dia do evento, a doação de dois pacotes de absorventes. O pedal, contudo, tem participação livre e não requer inscrição prévia. É aberto, portanto, a todos os interessados.

O 1º Pedal da Tia Chica será realizado com apoio do Mogi Shopping, de onde será a largada. A concentração está marcada para às 7h, no estacionamento do centro de compras e a saída será às 8h, pela rua Professor Álvaro Pavan. O trajeto vai contemplar a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, avenida João XXIII, Estrada de Santa Catarina, Estrada do Procópio, rua Maria Almeida Vazques Néo e rua Francisco Rodrigues Mathias, terminando na Estação Ferroviária de Sabaúna, no distrito homônimo.

Não há restrição de idade aos participantes. Todos devem fazer uso da própria bicicleta – o equipamento não será disponibilizado pela organização – e a orientação é para que vistam roupas leves, próprias para a prática de exercícios físicos. Durante o percurso, haverá equipe de apoio e um ponto para descanso e hidratação, na Estrada do Procópio. Uma ambulância também estará de plantão, para o caso de emergências.

O 1º Pedal da Tia Chica, assim como todos os eventos da programação do Mês da Mulher, visa beneficiar a campanha Tia Chica, de combate à pobreza menstrual, que trabalha o ano inteiro com a arrecadação e distribuição para pessoas em necessidade de produtos de higiene menstrual. Por isso, o Fundo Social pede a todos os participantes para que contribuam e levem no dia do evento dois pacotes de absorventes.

Toda a arrecadação da campanha é destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade, que têm dificuldade ou impossibilidade de adquirir mensalmente absorventes. A iniciativa é fundamental para combater a pobreza menstrual, que pode levar riscos à saúde, além de constrangimento e problemas como absenteísmo escolar no período menstrual.

Até o final de março, o Fundo Social de Mogi das Cruzes promoverá outros eventos alusivos ao Mês da Mulher, como aulas de empreendedorismo para alunos dos cursos profissionalizantes do Fundo Social com a vice-prefeita, Priscila Yamagami, no dia 21, um podcast sobre poder feminino e dignidade menstrual no dia 23, o brechó social em parceria com o projeto Passarela Alternativa, nos dias 27 e 28 de março, uma roda de conversa sobre menstruação e autoconhecimento com a terapeuta Inaiá Ayaní no dia 29 e, encerrando a programação, no dia 31, um grande evento no Theatro Vasques.

O evento de encerramento do Mês da Mulher contará com as participações especiais da CEO da Passarela Alternativa, Karen Brandoles e da jornalista, radialista e âncora do programa Radar Noticioso, da Rádio Metropolitana AM 1070, Marilei Schiavi, que será a cerimonialista da noite. Como atração musical, todos poderão conferir a segunda apresentação pública do coral de servidores.

Mais informações sobre a programação especial do Mês da Mulher do Fundo Social de Mogi podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.