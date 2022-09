Fundo Social de Mogi abre mais de 500 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está abrindo inscrições para novos cursos profissionalizantes gratuitos. São mais de 500 vagas disponíveis, em cursos que serão realizados na Escola de Empreendedorismo e Inovação, no Polo da Vila Brasileira e no Crescer da Vila Natal. Os alunos precisam ter idade mínima de 18 aos e devem procurar a sede do Fundo Social ou então o Polo da Vila Brasileira para efetuar inscrição.

Na Escola de Empreendedorismo e Inovação, são 250 vagas, distribuídas pelos cursos de modelagem criativa (100 vagas), costura básica (50 vagas), padaria artesanal 2 e panetones (50 vagas) e padaria artesanal e panetones (50 vagas).

Já no Polo da Vila Brasileira, há outras 250 vagas disponíveis, nos cursos de modelagem de roupas (100 vagas), costura básica (50 vagas) e tortas de vitrine e panetone (100 vagas). Os interessados poderão escolher o período em que estudarão – manhã ou tarde – e a novidade fica por conta do período noturno, que está sendo aberto como opções dentro do curso de costura básica.

O curso de modelagem criativa visa ensinar aos alunos sobre peças e acessórios, tais como bolsas, carteiras, mochilas e estojos. Já o de modelagem de roupas foca no ensino de técnicas para a produção de peças de vestuário. O de costura básica, por fim, passa ensinamentos sobre como cortar, costurar e fazer acabamentos. E há também os cursos da área da gastronomia, que ensinarão aos alunos o preparo de pães, tortas e panetones.

Também estão abertas inscrições para um curso de doces e semidoces, promovido em parceria com o Sebrae. Serão formadas duas turmas – uma estudará de manhã e outra à tarde – com 18 alunos cada. As aulas serão realizadas no Crescer da Vila Natal, entre os dias 14 e 31 de outubro. As inscrições ficarão abertas até o dia 3 de outubro e também é preciso ter no mínimo 18 anos para participar.

Todos os interessados devem procurar a sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então o Polo da Vila Brasileira, que fica na rua João Gualberto Mafra Machado, 221. As aulas começam no dia 10 de outubro, portanto a orientação aos interessados é que providenciem as inscrições o quanto antes.

Para se inscrever, é preciso levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Os atendimento presenciais acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.