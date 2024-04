Fundo Social de Mogi abre mais de 200 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos 

O Fundo Social de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para novos cursos profissionalizantes no Polo da Vila Brasileira e também na modalidade de cursos descentralizados. No Polo, são 250 vagas em cursos nas áreas de gastronomia, beleza e costura, com turmas no período da manhã e tarde.

Os interessados devem se inscrever de forma presencial, na sala do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então diretamente no Polo da Vila Brasileira, que fica na rua João Gualberto Mafra Machado, 221. O atendimento nos dois locais se dá em dias úteis, das 8h às 17h.

A data limite para se inscrever é dia 18 de abril, porém as turmas serão fechadas tão logo as vagas estiverem preenchidas, portanto a recomendação aos interessados é efetuar inscrição o quanto antes. No ato, é preciso levar comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Os futuros alunos precisam ter no mínimo 18 anos.

Já para os cursos descentralizados, as inscrições são feitas diretamente nas entidades parceiras do Fundo Social que emprestam suas dependências para as aulas, em comunidades de diversos bairros da cidade.

O objetivo dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes é qualificar mão de obra e, assim, gerar oportunidades de emprego e renda, com inserção no mercado de trabalho e também ações de empreendedorismo. Os insumos são 100% custeados pelo Fundo Social, portanto a participação para os alunos é totalmente gratuita.

A sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura, na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico. Já o Polo da Vila Brasileira fica na rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143 ou pelo Instagram @fundosocialmogi.