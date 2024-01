Fundo Social arrecada material escolar

O Fundo Social de Mogi das Cruzes acaba de lançar a campanha Mochila Solidária, uma iniciativa inédita, que visa arrecadar materiais escolares, para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade no início de mais um ano letivo. O objetivo é reaproveitar itens em bom estado que muitas vezes são descartados, para que mais crianças e jovens tenham o kit completo para a volta às aulas.

Os itens pedidos são: lápis, borrachas, mochilas, canetas, cadernos, colas, tesouras, estojos e pastas. As doações devem ser entregues diretamente na sala do Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura. Tudo o que for recebido será entregue às instituições sociais cadastradas, que cuidarão da entrega final às famílias e comunidades assistidas.

“Já desenvolvemos diversas campanhas de arrecadação ao longo do ano com base nas maiores demandas sazonais e percebemos que materiais escolares, neste período de início de ano, também são bastante demandados por mães e pais. Por isso, decidimos lançar esta campanha, para ajudar famílias que muitas vezes não têm condições de adquirir todo o kit pedido pelas escolas”, destaca o presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado.

Esta é a primeira vez que o Fundo Social lança uma campanha para a arrecadação de materiais escolares.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.